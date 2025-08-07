Oko 323 tisuće primatelja mirovina ovaj mjesec dobiva povišicu: Ovo su iznosi

Oko 323 tisuće primatelja najnižih mirovina ovaj će mjesec dobiti povišicu od tri posto, čime će se te mirovine povećati za desetak eura. Među primateljima najnižih mirovina (u prosjeku 410 eura) jest oko 274 tisuća osoba koje žive u Hrvatskoj te oni mogu očekivati oko 12 eura više. Preostalih 48 tisuća primatelja najnižih mirovina do ukupnog broja od 322 tisuće ljudi su kojima se mirovine šalju u inozemstvo, strani radnici koji su radili u Hrvatskoj ili osobe koje su se iselile. Najniža je mirovina iznos mirovine koju država jamči svakom radniku neovisno o tome koliku je plaću primao tijekom radnog vijeka i taj je iznos bio 13,99 eura po godini staža u prvom dijelu ove godine. Mijenja se dva puta godišnje.

Prema tomu, osoba koja je radila 28 godina, koliki je prosječni staž primatelja najnižih mirovina, ne može imati ispod 391 euro mirovine. Kad bi se ta mirovina odredila prema plaćenim doprinosima i visini plaće, bila bi osjetno manja, oko 270 eura. Sadašnji premijer Andrej Plenković dva je puta povećavao najniže mirovine po tri posto više nego što su rasle ostale mirovine jer je Vlada procijenila da je ta skupina umirovljenika najugroženija. Uz radnike koji su bili prijavljeni na minimalac među domaćim je primateljima najnižih mirovina je i 40 tisuća poljoprivrednih osiguranika te obrtnika! Još je veći problem što broj primatelja najnižih mirovina raste iz godine u godinu kako u mirovinu ulaze generacije tranzicijskih gubitnika, koji su glavninu radnog vijeka odradili u teškim privatizacijskim razdobljima ili su, uz vlastiti pristanak ili bez njega, bili prijavljeni na minimalac, a razliku primali na ruke. U odgovoru na naš upit Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje navodi da je na svakih stotinu novih umirovljenika (bez inozemnih mirovina) koji su tijekom 2025. godine otišli u mirovinu, njih 37 dospjelo u kategoriju primatelja najnižih mirovina!

– Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje od siječnja do lipnja 2025. bilježi 18.368 novih korisnika mirovina bez međunarodnih ugovora s prosječnom neto mirovinom od 624,82 eura, odgovorili su iz mirovinskog osiguranja. Među njima bilo je 6823 novih korisnika najnižih mirovina, što čini 37 posto ukupnog broja!

Procjenjuje se da će svi čija je plaća tijekom radnog vijeka bila do deset posto ispod državnog prosjeka dospjeti u kategoriju primatelja najnižih mirovina. Nakon što su te mirovine povećane tri posto, a ostale nisu, razlika će se još smanjiti, pa bi u drugom dijelu godine među novim umirovljenicima moglo biti 40 posto primatelja najnižih mirovina. Za sadašnje mlade radnike ili osobe srednje dobi, kada odu u mirovinu, stanje će biti još dramatičnije jer dvije trećine zaposlenih zarađuje ispod prosjeka.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kaže da je ljudima koji su ove godine otišli u mirovinu određeno 678 eura starosne mirovine, 571 euro visina je njihove prijevremene starosne mirovine, a dugogodišnji su osiguranici, ljudi s više od 41 godine staža, za toliki radni vijek dobili su 674 eura prosječne neto mirovine. Najniže su mirovine povećane tri posto ovaj mjesec, a idući mjesec dolazi redovito polugodišnje usklađivanje mirovina prema kretanju plaća i inflaciji. Bit će to prvo usklađivanje prema novoj formuli (85/15) i naša je procjena da će iznositi oko šest posto, odnosno povećanje će biti oko 40 eura za mirovine koje se kreću oko prosječnih vrijednosti. Točan iznos usklađenja bit će poznat potkraj kolovoza, nakon što Državni zavod za statistiku objavi podatke o plaćama za lipanj.