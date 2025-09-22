Najbogatiji čovjek Europe upozorava: Porez na bogatstvo prijeti uništenju francuskog gospodarstva

Najbogatiji čovjek Europe, magnat luksuznih proizvoda Bernard Arnault, upozorio je da bi porez na bogatstvo, koji bi mu mogao donijeti trošak veći od milijardu eura, imao razorne posljedice po francusko gospodarstvo. Osnivač grupacije LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton izjavio je za Sunday Times da prijedlog za 2% poreza na bogatstvo ima za cilj uništiti liberalno gospodarstvo, koje smatra jednim od rijetkih sustava koji koristi općem dobru, piše The Guardian.

Ova ideja o porezu na bogatstvo sve je više podržavana u Francuskoj, a politička kriza u zemlji, uz pokušaj vlade da provede nepopularne proračunske rezove, pogodovala je ovoj inicijativi. Gabriel Zucman, ekonomist koji je postao prepoznatljivo ime u Francuskoj, predložio je porez od 2% na bogatstva veća od 100 milijuna eura.

Zucman smatra da bi takav porez – koji su drugi već prozvali "Zucmanovim porezom" – mogao pomoći Francuskoj u suočavanju s proračunskim problemima. Emmanuel Macron, predsjednik Francuske, ovog je mjeseca imenovao novog premijera, Sébastiena Lecornu, nakon što François Bayrou nije uspio osigurati podršku za proračun sa štednim mjerama.

Arnault, koji je nekoć bio najbogatiji čovjek na svijetu, tvrdio je da bi 2% porez na bogatstvo bio "napad" koji bi imao fatalne posljedice za francusko gospodarstvo. Dodao je da je "sigurno najveći pojedinačni porezni obveznik" te jedan od najvećih profesionalnih poreznih obveznika u Francuskoj zbog svojih poslovnih aktivnosti.

Prema Bloombergovim podacima, Arnaultovo bogatstvo u petak je iznosilo 169 milijardi dolara (125 milijardi funti), ponajviše zahvaljujući njegovom 48-postotnom udjelu u LVMH-u. Arnault je, preuzimajući obiteljsku tvrtku i preusmjerivši je iz građevinske u nekretninsku industriju, dodatno povećao svoje bogatstvo kroz preuzimanje luksuznih brendova poput Bulgari, Tiffany & Co, Christian Dior, Celine te parfema i viskija poput Glenmorangie.

Iako je 2012. godine izazvao veliku nacionalnu raspravu u Francuskoj zbog pokušaja stjecanja belgijskog državljanstva, Arnault je u travnju 2013. povukao svoj zahtjev, navodeći da je to bila „gesta njegove privrženosti Francuskoj i povjerenja u njezinu budućnost“, prema Bloombergu.

Zucman, profesor na Pariškoj školi ekonomije i École normale supérieure, napisao je prošle godine značajnu studiju o porezu na bogatstvo za G20. U lipnju je za Guardian izjavio: „Neviđena koncentracija bogatstva – i moć koja dolazi s njom – iskrivljuje našu demokraciju i stvara društvene i ekonomske napetosti.“ Zucman procjenjuje da bi ovaj porez mogao donijeti do 20 milijardi eura prihoda, ali neki ekonomski stručnjaci upozoravaju da bi, ako ultra-bogati odluče napustiti Francusku, porez mogao donijeti samo 5 milijardi eura.

Arnault zaključuje u svojoj izjavi: „Ovo očito nije tehnička ili ekonomska rasprava, već jasno izražena želja za uništenjem francuskog gospodarstva. Ne mogu vjerovati da bi političke snage koje trenutno vode, ili su nekad vodile ovu zemlju, mogle pridati ikakvu vjerodostojnost ovoj ofenzivi koja je pogubna za naše gospodarstvo.“