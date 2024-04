Sjela u taksi u Zagrebu pa za devet kilometara platila 105 eura, direktor se pravda: 'Želimo konkurirati kvalitetom'

Jedna žena nedavno je poslovno bila u Zagrebu, gdje se šokirala cijenom taksija. Ona je, naime, prijevoz od zagrebačkog prigradskog naselja Buzin do Trešnjevke u špici, kad ljudi odlaze s posla, platila čak 105 eura. Pritom su prešli oko devet kilometara u gotovo sat vremena vožnje.

"U Googleovu tražilicu upisala sam 'Taxi Zagreb' i preglednik mi je izbacio sponzoriranu stranicu s taksi-prijevozom na koju sam kliknula ne obraćajući pažnju o čemu je točno riječ. Na broj telefona koji je naveden na toj stranici pozvala sam taksi koji me prevezao od Buzina do Trešnjevke. Vožnja je trajala od 15:02 do 15:59 s obzirom na to da je bila gužva", počela je svoju priču za Dnevnik te nastavila:

"Kad smo stigli, na moje čuđenje, taksist je kazao da vožnja stoji čak 105 eura. Isprva nisam željela platiti, a on mi je kazao kako sam mogla pratiti kretanje cijene na taksimetru pokazavši na mobitel. Međutim, on je koristio dva mobitela koja je stalno uzimao. Rekla sam mu kako sve i da sam htjela, nisam mogla pratiti cijenu jer mu je stalno mobitel bio u ruci. A, iskreno, nisam uopće niti obraćala pozornost na te mobilne uređaje. Još je samouvjereno kazao kako ne krši zakon i da možemo pozvati i policiju. Na kraju sam mu platila."

Na računu spomenute usluge kao pružatelj navedena je tvrtka na koju su se, tvrdi žena koja se osjeća prevareno, ljudi na internetu već ranije žalili. Vlasnik i direktor spomenute tvrtke je E. C., a on je za Dnevnik pojasnio cijene svojih usluga.

"Cijene određujemo prema Pravilniku o autotaksi prijevozu u RH. Naše su cijene veće u odnosu na druge jeftinije pružatelje usluga prijevoza i za svaku vožnju i uslugu korisnicima izdajemo fiskalni račun. Dakle, mi, kao i svaki prijevoznik, određujemo svoju cijenu. Netko želi konkurirati s kvalitetom svoje usluge, a netko s niskom cijenom.

U Pravilniku nije definirana niti najniža niti najviša cijena usluge prijevoza prema prijeđenom kilometru, a mogu kazati kako nerazumna cijena ni u jednom slučaju, naravno, nije dobra", kazao je E. C., koji je osporio i optužbe gospođe da je tijekom vožnje mobilne uređaje držao u rukama te da na taj način klijentica nije imala potpuni uvid u kretanje cijene.

