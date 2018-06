Nagodba je dokaz da se koalicija s HDZ-om isplatila

Premijeru Andreju Plenkoviću nakon brojnih udaraca koji su počeli ratifikacijom Istanbulske konvencije i prikupljanjem potpisa za dvije referendumske inicijative, a kulminirali aferom Hotmail, dogovor o nagodbi u Agrokoru dolazi kao prva zraka sunca nakon debelih zimskih minusa. Plenković, iako nagodba još nije potpisana, ipak može uhvatiti malo zraka i predahnuti između političkih mečeva koji ga čekaju i u idućim mjesecima.

Nisu poznati rizici

Sav svoj politički kapital uložio je u Agrokor, odnosno operaciju spašavanja propalog koncerna, i time svoju političku sudbinu vezao za nekadašnje carstvo Ivice Todorića. Ostavkom je već platila potpredsjednica Vlade Martina Dalić kada je pukla afera s mailovima koji su razotkrili kako se pisao lex i kako su Vladini konzultanti na Agrokoru zaradili. U HDZ-u, i oni koji su se protivili lex Agrokor, poručuju da je svatko dobronamjeran i racionalan priželjkivao nagodbu u Todorićevu koncernu. – Svatko normalan, bez obzira na različite stavove o lex Agrokor, želi da se nagodba dogodi. No, treba inzistirati da se odluke o Agrokoru i dalje donose u Hrvatskoj, odnosno u hrvatskim kompanijama. Ne sviđa mi se ideja da sjedište novog Agrokora bude u Nizozemskoj – rekao je jučer Domagoj Ivan Milošević, HDZ-ov zastupnik i predsjednik HDZ-ove Zajednice poduzetnika i obrtnika. Napomenuo je da još nisu poznati rizici dogovora u Agrokoru, ali da svakako treba izbjeći sporove (tužbe protiv države). – Interes Hrvatske mora biti na prvom mjestu – rekao je Milošević. Uz Plenkovića, odahnuti može i HDZ-ov najveći koalicijski partner HNS, iz kojeg poručuju da je dobar rezultat dokaz da je politička cijena koju su platili kao stranka imala svoj smisao.

– To da nagodba ide u dobrom smjeru sigurno je dobra vijest za hrvatsko gospodarstvo i za sve u sustavu Agrokora, koji su realno izbjegli scenarij stečaja i nestanka – komentirao nam je predsjednik te stranke Ivan Vrdoljak.

Iako ističe da je riječ o procesu u kojem ne može biti zadovoljnih i s obzirom na sve loše što je dovelo do kraha Agrokora, Vrdoljak ističe da kako posebno veseli da dobri izgledi nagodbe pokazuju da su HNS i on osobno donijeli dobru političku odluku kada su prije godinu dana ušli u HDZ-ovu parlamentarnu većinu.

– Tada je bila potrebna politička stabilnost da bi se osigurao kredit za tekuće financiranje i za to je plaćena politička cijena. I osobno sam je platio, ali Agrokor kao sustav i njegovi zaposlenici time su dobili šansu za opstanak – tumači Vrdoljak.

Iz SDP-a pak poručuju da nisu sumnjali da će do nagodbe doći jer je ona u interesu vjerovnika.

– Ono što ne možemo sa sigurnošću reći jest to je li kvaliteta nagodbe dobra, a to ćemo valorizirati po dva kriterija. Prvo, budu li zadovoljni domaći vjerovnici, bit ćemo zadovoljni i mi, i drugo, još važnije, hoće li nagodba osigurati da sve proizvodne, prehrambene, poljoprivredne i ostale tvrtke u sustavu Agrokora nastave raditi nesmanjenim kapacitetom što se tiče zaposlenosti i obujma posla. Ako nagodba rezultira time da se djelatnost u tim tvrtkama nastavi i poveća, mi ćemo biti zadovoljni, a ako se to ne dogodi, nagodba neće dati svoje rezultate – komentirao je Ivo Jelušić.

Pritisak na Peruška

Mostov Tomislav Panenić smatra da to što su neki veliki vjerovnici poput Adrisa ostali izvan nagodbe pokazuje da bi možda bilo bolje da se rok za nagodbu produljio. – Produljenje od mjesec ili dva ne bi bilo sporno kad bi nagodba time dobila na kvaliteti, no Plenković je svoj mandat vezao uz 10. srpnja, što je stvorilo pritisak na Peruška i vjerovnike – kaže Panenić.