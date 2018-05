Vrdoljak: Građani zbog dva maila ne žele izbore

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak gostovao je Točki na tjedan na N1 televiziji i govorio o aferi Hotmail.

Na pitanje je li načinjena neka šteta, ima li sukoba interesa Vrdoljak je rekao: "Komunikacija nije model koji bih ja primjenjivao i nisam ga primjenjivao. Slučaj je bio izvanredan, komunikacija Hotmailom nije uobičajena stvar i teško se može pohvaliti. Ali, politička cijena je plaćena. Sad se treba vratiti sadržaju, samoj nagodbi".

Vrdoljak je rekao da je nemoguće da premijer zna sve što se u svakom resoru događa.

"Ja sam bio dio Vlade Zorana Milanovića, tad su se pojavljivali mailovi Mirele Holy. Tadašnja je opozicija prozivala Milanovića, govorili su da mora otići i Vlada. Tada je naš stav bio da je to odgovornost pojedinog ministra, nemoguće je da premijer zna sve što se u svakom resoru događa. Tako da je potpuno prirodno...", rekao je.

Na pitanje nije li logično da se premijer informira kod svoje bivše desne ruke Vrdoljak je rekao:

"Nitko to ne treba braniti. Ja sam prije 15-ak dana bio jasan, da želimo punu informaciju. Na početku procesa bila je vlada HDZ-a i Mosta. Premijer je tada de facto ispričao kako je to na početku izgledalo, tko je sjedio na kojoj koordinaciji. Bilo je dosta jasno da je proces koji je puno dobrog donio hrvatskom gospodarstvu dobio jednu mrlju koja se morala politički platiti. Odgovornost premijera je da reagira i naloži ministrima koji je tempo izrade. Nisam ja tu da branim po svaku cijenu Plenkovića, ali treba reći istinu. Zakon je izglasala većina i izabrala je Ramljaka. Izbor savjetnika, to više nije bila ingerencija premijera".

"Napraviti Hotmail grupu od 10 ljudi nije prirodno. Za to se platila politička cijena. Zar politička cijena treba ići toliko daleko da ljudi koji nemaju veze s novcima blokiraju državu? Jel građani zbog dva maila žele izbore? Zašto zastupamo stav da je želja građana da zbog maila Most i današnji premijer imaju istu odgovornost. Državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa je bila Mostovka, u Mostovom ministarstvu, informirala je Most. U slučaju izbora podizvođača, ja aboliram i Most. Ali, pustimo to", rekao je Vrdoljak.