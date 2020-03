Nadziru se svi koji dolaze i odlaze s otoka

Djelatnici PU zadarske danas su uspostavili nadzor na Virskom mostu i tako će ostati do daljnjega – obavijest je koju smo dobili iz Stožera civilne zaštite Općine Vir. Ova je mjera poduzeta u skladu s najnovijim mjerama i odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o blokadi jadranskih otoka, što znači kako će se kontrolirati fizički prijelaz na otok Vir.

- Nije riječ o blokadi Virskog mosta nego o nazočnosti policije sukladno odlukama civilnog stožera o kretanju stanovništa samo kada je to nužno. Policija cijeli dan sugerira koristeći rotacije i razglas građanima sve odluke o ograničavanju odnosno kretanju samo ukoliko je to prijeko potrebno sukladno uputama - odgovorila nam je Ivana Grbin, glasnogovornica zadarske policije na upit za informaciju o policijskoj blokadi Virskog mosta, a koja je objavljena na fejsbuk stranici općinskog virskog glasila.

Osobe s prebivalištem na otoku Viru mogu ulaziti i izlaziti s otoka samo u krajnjoj nuždi, a to mogu i osobe čija je prisutnost na otoku neophodna iz profesionalnih razloga. Isto vrijedi i za slučajeve takozvane više sile te opskrbu otoka robama i namirnicama. Svima ostalima je zabranjen prelazak Virskog mosta, a oni koji nemaju prebivalište na Viru, a nalaze se trenutno na otoku, mogu ga napustiti.



- Ovo su mjere koje provodi PU zadarska sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Stožera Zadarske županije. Pojavljuju se dezinformacije kako je Virski most navodno blokiran zbog pojave koronavirusa, no to nije točno. Ove mjere vrijede za sve otoke, stoga apeliramo na sve građane da se odlučuju na ulazak i izlazak s otoka samo u krajnjoj nuždi. Također podsjećamo da se vrijedi preporuka kako ne smije biti okupljanja više od pet osoba - kaže načelnik Stožera civilne zaštite Antonio Vučetić. Virski općinski Stožer, temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i odluke od 21. ožujka ove godine kojom se definira kretanje na javnim površinama, javnost također obavještava: