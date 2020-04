U Hrvatskoj 18 novooboljelih, troje preminulih

U protekla 24 sata Hrvatska ima 18 novooboljelih pacijenata, što znači ukupno 1832 slučajeva koronavirusa od početka epidemije. Od jučer su preminule tri osobe - dvije u Splitu i jedna u KB Dubrava. Svi su pacijenti s određenim komorbiditetima. Testirane su 694 osobe. Ministar Vili Beroš je ocijenio da je ovo dobar rezultat, ali da moramo biti oprezni i mudri te da nas to ne smije pokolebati u poštivanju mjera.

VIDEO Konferencija Nacionalnog stožera civilne zaštite

- Da nismo od početka poštovali mjere sigurno ne bismo imali ovakav rezultat - kazao je ministar Beroš. Poručio je i da se trudnice ne moraju brinuti jer njima nisu potrebne propusnice i slobodno se mogu kretati.

Rečeno je i da su mjere produžene na još 15 dana, ali se promišlja o njihovom popuštanju. Iz stožera napominju da su vrlo oprezni pri donošenju tih odluka.

- Danas je naš stožer donio pet odluka kojima se produžuju mjere do 4. svibnja, izuzev izmjena odluke o graničnom i tranzitnom prometu te odluke o privremenoj zabrani prelaska preko granice RH koje su produljene na 30 dana - kazao je ministar Davor Božinović.

Ove mjere popuštanje kad se i s njima krene ne znači da će sve odjednom, dodao je Božinović. Primjenjivat će se tzv. etapni pristup kako bi se vidjelo kakve posljedice svaka takva odluka ima.

- Imamo jednu povoljnu brojku, kakvu nismo imali dugo vremena. To je epidemiološki jako dobro, ali mi moramo imati u vidu činjenicu da smo imali prije nekoliko dana brojke od 88 i 66 te da ova brojka od jučer i danas znači da nam se situacija poboljšava, ali da imamo i opterećenje od prije. Opasnost nije prošla jer su svi novooboljeli proteklih dana imali i svoje kontakte. Počeli smo razmatrati ukidanje mjera. Procijenili smo da imamo povoljnu epidemiološku mjeru da možemo ukinuti ograničenje kretanja unutar županija, ukoliko one to zatraže. Imajući u vidu da nismo pobijedili koronavirus, vrlo pažljivo razmatramo sve mjere i vrlo postepeno ćemo ih ukidati - kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Na pitanje kada će se ići s ponovnim puštanjem javnog prijevoza, Capak je kazao da se ne zna još točan datum.

- Razmatra se i to pitanje. U nekom momentu ćemo ga pustiti, ali to neće biti kao dosad. Bit će propisani stroge mjere distanciranja i higijene.

Upitan da komentira odluku zagrebačkog stožera o preseljenju karantene iz Tomislavovog doma, kazao je :

- Ne mogu komentirati odluku županijskog stožera. Županijski stožeri su na temelju smjernica Nacionalnog stožera kako trebaju izgledati karantene sami odlučili koji će to objekti biti.

Što se tiče pitanja e-propusnica otvorili su mogućnost županijskim stožerima da odluče o njihovom ukidanju.

- Time smo omogućili veću mobilnost, što je određeni faktor rizika, ali smo je ograničili na 21 županiju. Ovisno o razvoju epidemiološke situacija moći će se mijenjati ta odluka - kazao je voditelj Nacionalnog stožera Davor Božinović.

Govoreći o serološkim testovima koji će uskoro ući u upotrebu, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić je kazala da su oni sporiji, ali se s njima može ići na šire testiranje.

Na pitanje kada će se ići s ponovnim puštanjem javnog prijevoza, Capak je kazao da se ne zna još točan datum.

- Razmatra se i to pitanje. U nekom momentu ćemo ga pustiti, ali to neće biti kao dosad. Bit će propisane stroge mjere distanciranja i higijene.

>> VIDEO Andrej Plenković: Donijet ćemo zakon koji će obustaviti ovrhu nad novčanim sredstvima