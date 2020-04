U Gradu Zagrebu deset je novozaraženih osoba, na Trešnjevci je jučer radio kafić

Novozaraženih u Gradu Zagrebu u posljednjih zadnja 24 sata je deset. To je tri posto od ukupnog broja testiranja, a testirane su 302 osobe. Za 12 osoba je određena samoizolacija, deset osoba je u karanteni, a za 126 osoba pružena je psihološka pomoć. Ukupno je testirano do sada 4499 uzoraka u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar". Novooboljeli su bliski kontakti prethodno oboljelih osoba i nema novozaraženih u domovima za starije osobe. U Kukuljevićevoj bolnici situacija je pod kontrolom. Podaci su to sa konferencije za medije održane nakon Stožera Civilne zaštite grada Zagreba.

Načelnik Policijske uprave zagrebačke Marko Rašić poručio da je su zadnja 24 sata dvije osobe kršile mjeru samoizolacije, obje iz Zagrebačke županije. Jedna je iz Ivanić-Grada a druga iz Vrboveca, s time da je ova druga išla tražiti propusnicu za kretanje izvan mjesta prebivališta

- Ukupno je 286 osoba u samoizolaciji do sad kršilo tu mjeru. Želim izvjestiti da smo imali dva ugostiteljska objekta kako krše mjeru rada, Samobor i Zagreb - Trešnjevka. Što se tiče odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta, na punktovima gdje se ta mjera kontrolira je zatečeno 43 osobe bez propusnice. Što se tiče zdravstvenog stanja - i dalje 11 policijskih službenika pozitivnih kao i jedna službenica MUP-ai 26 u samoizolaciji. S obzirom da je pred nama vikend pozivam sve da ostanu doma i da se suzdrže od izlaska na javne površine pa da se drže socijalne distance - kazao je načelnik Marko Rašić.

Dario Krnjaković u ime Sektor za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata rekao je da građevinski inženjeri i dalje obilaze oštećene objekte. Obrađeno je 10.950 objekata i kroz nekih 14 do 16 sata trebao bi se dobiti konačan rezultata.

-Trend je isti, između 2 i pol do 3 posto zaraženih u odnosu na testiranih. Imamo 10 pozitivnih što je ispod tri posto. Želim da zadržimo taj tren, a ja sam siguran da će i padati. Moilmo da budemo samodisciplinirani, poštujemo pravila igre i zdravlje onih oko nas i da čuvamo jedni druge - rekao je gradonačelnik Milan Bandić, napomenuvši da se danas krenulo u Sesvetama sa podjelom građevinskog materijala, a u ostalim punktovima to će biti u srijedu i četvrtak.

Upitan zašto je baš Hotel "I" odabran kao mjesto za karantenu, Bandić je objasnio da je Tomislavov dom ranije bio odabran da bude dislociran od ostatka stanovništva. No, dodaje, kako su se stvari odmicale smanjivao se broj ljudi u karanteni i rasli su troškovi transporta.

- Tad se predložio Hotel "I" i to se realiziralo. Sad je tamo devetero ljudi. Zamislite da idemo sad na Sljeme za devet ljudi - objasnio je Bandić, i dodao da će se "Tomislavac" vratiti u prvotnu djelatnosti, ali će ostati prazan do daljnjeg jer mu je zabranjena djelatnost.

Komenitaro je najavu relaksiranja e-propusnica i rekao da što se njega tiče nema problema i da nema problema da ljudi iz Samobora ili Zaprešića dobiju propusnice za Zagreb.