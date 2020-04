Načelnik na snimci: 'Moramo paziti da ovo ne izađe u javnost'. Sada tvrdi da mu to nije bila namjera

Otokom Murterom ponovno je zavladala panika nakon što se otkrilo kako je jedna od djelatnica trgovine prehranom na otoku zaražena koronavirusom. Trgovina je odmah zatvorena, što nam je potvrdio i načelnik općine Murter Toni Turčinov, a neslužbeno doznajemo i da su svi djelatnici trgovine kao i članovi obitelji zaražene trgovkinje danas testirani na virus. A dok se čekaju rezultati u medije je procurila i snimka načelnika Turčinova na kojoj se jasno čuje kako nekolicini ljudi govori kako ta vijest o zaraženoj trgovkinji nikako ne smije doći u javnost.

- Mi se moramo paziti i moramo biti stup ovoga da ovo ne izađe u javnost. Ona je ipak samo jedan dio i jedan broj ovih svih. Ako to izađe u medije onda ćemo imati još veći problem - čuje se Turčinov na snimci nakon čega dodaje i da se svi trebaju paziti i da nemaju puno kontakata jer "nitko ne zna ko je tamo bia u kontaktu i more se dogoditi novo žarište i nemojte da slučajno izađe negdi“.

Turčinov danas kaže kako mu nije bila namjera ništa zataškavati već da nije htio da takav podatak ljudi pročitaju u medijima prije nego ga stožer objavi i dok ne vide s liječnicima kako dalje postupati zbog nove situacije.

VIDEO Snimka načelnika Turčinova

- Dva dana prije ljudi su u medijima pročitali o smrti jednog sumještanina prije nego je stožer objavio taj podatak. Nisam htio da se to ponovi i u ovom slučaju-kaže Turčinov. Dodaje i kako unatoč činjenici da je kroz trgovinu sigurno prošlo jako puno ljudi na Murteru jako dobro znaju za mjere opreza i svi ih se pridržavaju.

- Virus se ne prelazi tako da kraj nekog samo prođeš. Ne ide to tako - kaže Turčinov i dodaje kako on nema što skrivati i kako je on taj koji je još 23. ožujka poslao mail ministru unutarnjih poslova i šefu Nacionalnog stožera Davoru Božinoviću i tražio ga da za otok odredi karantenu te da uvede policijski sat.