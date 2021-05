Na zagrebačkom šestom Hodu za život povorku dočekao kontraprosvjed

Tema je bila zaštita života od začeća, mjesto radnje središte Zagreba, a vrijeme – vedro i ugodno subotnje prije i poslije podne, na sam dan izborne šutnje. Inicijativa Hod za život, obitelj i Hrvatsku danas je u glavnom hrvatskom gradu održala šesti Hod za život, a povorka koja se oko 11 sati okupila na Trgu Republike Hrvatske hodala je Frankopanskom do Trga bana Jelačića pa onda Praškom ulicom, da bi završila na Zrinjevcu oko 14 sati.

‘Trudnica je već majka’

Miran je ovo hod građana, poručuju organizatori, u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i svakoj obitelji, a njime se bore za zakonsku i svaku drugu zaštitu života od začeća do prirodne smrti. Ove godine geslo je bilo “Za zaštitu svakog ljudskog života, bez diskriminacije”, a to uključuje i zaštitu života starijih ljudi od moguće eutanazije, i događaj su, očekivano, podržale i osobe iz javnog života poznate po svojim “pro-life” stavovima. Dok su hodali središtem Zagreba, sudionici povorke mahali su hrvatskom zastavom, pjevale su se pjesme Marka Petrovića Thompsona i Petra Graše, dok su neki umjesto glazbe sa zvučnika odlučili izvući gitaru i odsvirati nešto svoje. Raspoloženje je bilo veselo i energično. Hodalo se, poručili su organizatori, za nerođenu djecu i njihove majke, a ističu da žele živjeti u državi u kojoj se svakog čovjeka štiti od začeća do prirodne smrti.

– Želimo živjeti u državi u kojoj zakoni štite pravo na život svakog čovjeka, od začeća do prirodne smrti. Nikada, baš nikada ne pomažemo majci tako da joj “pomognemo” da prekine život svoga djeteta. Ženi uvijek pomažemo kada joj pomognemo da zaštiti život svoga sina ili kćeri. Žena je gospodarica svog tijela. Ali onog trenutka kada je trudna, ona nosi drugo tijelo u sebi. Drugi DNK. Trudnica je već majka – rekla je u svom obraćanju okupljenima Andrea Hutnik, jedna od koordinatorica povorke, a Luka Hudinčec objasnio je da se danas hodalo za sve one majke koje u trenutku najveće krize nemaju podršku obitelji i društva pa je zato njihova želja da se bolje uredi zakonska regulativa kako bi se osigurala pomoć majkama da se ne odlučuju na prekid trudnoće, već da svoje dijete donesu na svijet.

VIDEO Tri osobe s transparentom "Za raskid vatikanskih ugovora" upale prilikom prigodnom programa Hod za život

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Želimo potaknuti aktualnu vlast da poduzme konkretne mjere koje bi pomogle majkama, primjerice, fleksibilnije radno vrijeme za majku, da se ne moraju brinuti nakon rodiljskog dopusta da će se vratiti na slabije plaćeno radno mjesto. Podsjećamo i na važnost podrške svakoga muškarca, koju oni kao očevi mogu pružiti majci njihova djeteta – kazao je Hudinčec. Stjepan Klarić, koordinator Hoda za život u Zagrebu, rekao je novinarima da su izlaskom na ulice grada Zagreba građani posvjedočili kako žele da Hrvatska bude država u kojoj su zaštićeni životi svih ljudi.

Ove godine Hod za život prvi se put održao i u Imotskom, a više stotina ljudi okupilo se na tamošnjem Trgu Franje Tuđmana. I oni su kroz suncem okupan grad hodali “naoružani” transparentima s natpisima poput: “Najugroženija manjina u Hrvatskoj – nerođena djeca” i “18 dana od začeća kuca srce”, a pjevale su se, među ostalim, i budnice poput “Zovi, samo zovi”.

Istodobno i kontraprosvjed

U isto vrijeme u Zagrebu je bio organiziran i kontraprosvjed kao reakcija na povorku pa se tako desetak građana s transparentima okupilo ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Stajali su i uz trasu kojom se kretala povorka, a na Zrinjevcu su poslije izveli i performans, sve s ciljem da se upozori na potrebu da se što prije donese novi zakon o pobačaju. “Zahtijevamo besplatan pobačaj”, “Pravo na pobačaj nije samo pravna nego i ekonomska kategorija”, “Moja maternica, moja slobodica” te “Tvoje tijelo tvoj izbor” neki su od natpisa koji su se mogli pročitati na transparentima prosvjednika, a mogli su se vidjeti i transparenti kojima okupljeni traže raskid Vatikanskih ugovora. Mnogi od njih sa sobom su ponijeli vješalice, dok su u sredini stajale prosvjednice u haljinama s krvavim mrljama na području utrobe. Feministički kolektiv fAKTIV na društvenim je pak mrežama pozvao sve one koji se protive Hodu za život da, ako već ne mogu doći u grad, tog dana odjenu nešto crveno u znak prosvjeda.

Prosvjednike je od “hodača” u središtu grada dijelio kordon policije, no intervencija na kraju ipak nije bila potrebna jer su oba skupa prošla bez incidenata. S obzirom na to da je ovo već treći Hod za život koji se održava na dan izborne šutnje, iz organizacije su novinarima kazali da se o datumu održavanja dogovaraju početkom godine te da je svibanj mjesec majki.

Zbog Hoda za život bio je prekinut i tramvajski promet centrom Zagreba, a privremena regulacija vrijedila je od 10.30 do 14 sati. Preusmjereno su vozile linije 6, 11, 12 i 17.