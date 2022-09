Pobjednici natječaja Rezolucija Zemlja na Plitvičkim jezerima

Ovdje nam je jako lijepo, većina nas je prvi put ovdje. Čak smo vidjeli i zmiju, poskoka! I slikali smo je, predobro! – ispričali su nam učenici sadašnjeg 7. c razreda osnovne škole Tomaša Goričanca Mala Subotica, koje smo dočekali na pristaništu brodića u Nacionalnom parku Plitvička jezera.

Nakon što su se prošetali dijelom Plitvica, razgledali jezera, šetnice, špilje s famoznom zmijom kojoj su se obradovali, jer nisu očekivali da će u daljini imati prilike vidjeti i tog stanovnika prirode, brodićem su plovili jezerom i nakon dvadesetak minuta stigli na livadu gdje su imali pola sata pauze. Da srede dojmove, pogledaju fotografije u svojim mobitelima, prokomentiraju što su vidjeli te da uživaju u druženju i sunčanom danu koji ih je pratio na putovanju i prepričaju nam svoje dojmove.

Mali zeleni dobio 200 radova

Ekipa zapravo put može zahvaliti petorki iz svog razreda koja je dio medijske skupine koju u školi vode nastavnice Nikolina Hampamer i Iva Mihalić Krčmar. Iako je medijska skupina već osvajala brojne nagrade, ova je petorka iz lanjskog 6. c razreda na proljeće snimila svoj prvi film i – osvojila nagradu u sklopu Večernjakova ekološkog projekta koji je najveći u Hrvatskoj – Rezolucije Zemlja, odnosno natječaja 'Mali Zeleni' na koji je pristiglo čak 200 kreativnih radova učenika osnovnih i srednjih škola iz svih krajeva Hrvatske.

Ideje i videomaterijali o očuvanju okoliša učenici su radili u tri kategorije; do 4. zareda, do 8. razreda, te srednjoškolci, i to na temu EKO superjunaka, EKO škole i EKO videoreportaže za srednjoškolce. Od najmlađih, najbolju su priču imali učenici 4. razreda koprivničke Osnovne škole Braća Radić (Područna škola Starigrad), koji su pobijedili u kategoriji EKO superjunak.

U videu do dvije minute opisali su i vizualno prikazali superjunakinju ili superjunaka koji će spasiti Zemlju, a učenici 4. razreda za tu su priliku osmislili Ekoprskalića, junaka koji je čudotvornim pripravkom od koprive napao Smećka, otjerao ga, spasio ljude i djeci očistio grad Koprivnicu, a zatim i cijelu državu. Za svoju kreativnu ideju oni su, ali i pobjednici u ostale dvije kategorije, nagrađeni jednodnevnim izletom u Nacionalni park Plitvička jezera.

Dakle, nakon kolega iz Koprivnice koji su Plitvice posjetili početkom rujna, na isti su se izlet uputili i čelnici lanjskog 6. c razreda Osnovne škole Tomaša Goričanca iz Male Subotice. Oni su pobjednički tim u kategoriji učenika od petog do osmog razreda, a svojim su videomaterijalima imali zadatak prezentirati kako škola može biti više "zelena", ekološka, održiva i pokazati kreativna rješenja primijenjena u praksi.

Stoga su u školskom dvorištu uz pomoć nastavnika i domara izradili cijelo jedno izletište vrba. Posadili su drveće, postavili informativne panoe, napravili kućice za ptice i u cijeli projekt uključili čitavu školu. No to nije prva takva velika aktivnost učenika ove škole – već odavna imaju svijest o sortiranju otpada i znaju da ono što su sami naučili moraju prenijeti najmlađim učenicima, pa su tako i izletište vrba namijenili budućim generacijama škole kreirajući im ujedno i prostor za terensku nastavu, ali i iskustveno učenje.

– Bilo nam je jako lijepo raditi taj video, baš smo se potrudili i osmislili sav projekt i bili smo uvjereni da smo napravili dobar posao. Odvajanje otpada, sortiranje, briga o zelenilu, sve mi to znamo i raditi i u školi i kući. Zato nam je i jako lijepo ovdje na Plitvicama; vidjeli smo i ribe u jezerima, ovdje je priroda baš netaknuta – pričali su nam članovi medijske skupine iz Male Subotice. Rekli su i da im se cijeli projekt Rezolucija Zemlja sviđa, jer tako se treba ponašati.

U kategoriji srednjih škola najbolji su bili učenici su 1. f razreda Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca iz Vinkovaca. Oni su u novinarskoj formi intervjua napravili prilog o reciklažnom dvorištu u svome gradu, prezentirali su i predstavili nastanak komposta i detaljno objasnili kolika je važnost dobivanja sirovina za daljnju proizvodnju upravo recikliranjem koje neće ugrožavati prirodne resurse. I dok školarci iz Vinkovaca svoj izlet na Plitvice tek planiraju, mališani iz Koprivnice prisjetili su se svog izleta.

Snimalo se dva tjedna

– Sve nam je bilo jako zanimljivo jer često sudjelujemo u ekoprojektima i natječajima, a ekološku osviještenost djece razvijamo od 1. razreda. Prilikom objave natječaja "Mali zeleni" i saznanja o glavnoj nagradi bilo je vidljivo oduševljenje i ni sekunde nisu razmišljali ili pokazali negodovanje za snimanje videa. Iz razgovora s njima saznala sam da je tek nekoliko učenika posjetilo NP Plitvička jezera, a nakon što sam vidjela sjaj u njihovim očima na sam spomen tog nacionalnog parka, nisam ni sekunde razmišljala i primili smo se posla. Snimanje je trajalo dva tjedna – kazala nam je njihova učiteljica Maja Solina. Klinci kažu da su se jako dobro zabavljali dok su snimali vide, a poslije su nestrpljivo čekali da vide jesu li nešto osvojili.

– Klinci su bili uvjereni u pobjedu, a kada sam zaprimila mail i objavu rezultata koje sam im priopćila, vrisak, ples i pjesma u učionici trajali su cijeli nastavni sat. To oduševljenje na dječjim licima zapravo mi je bila jedna od najljepših nagrada za rastanak od njih. Najljepši ispraćaj u 5. razred. Na Plitvičkim jezerima bilo je predivno. Oduševljenje na njihovim licima nije izostalo. Često su se čule rečenice: "Ovdje je puno ljepše nego na fotografijama". Mogu samo reći da je ovo bio predivan projekt, a nagrada je bila izuzetno visoka motivacija učenicima za sudjelovanje. Ovakvih bi projekata trebalo biti više. Učenici su stekli puno novih znanja i iskustava i velika hvala Večernjem listu što nam je omogućio ovaj izlet – kazala nam je Maja Solina.

Više zelenih vijesti pronađite na Rezolucija Zemlja!