Na ulazu u selo u kojem je rođen Thompson barikade, stanovnici su kamionima i balvanima prepriječili put

Subota

29. 3. 2025.

Uzbuna na Pantovčaku! Srbija sprema teroristički napad na posjetitelje koncerta pjevača Marka Perkovića Thompsona! Zoka je žurno pozvao članove Vijeća za nacionalnu sigurnost, nakon dojave jednog od mnogobrojnih hrvatskih špijuna u Srbiji da se u Vučićevu supertajnom Institutu za nuklearne znanosti u Vinči tijekom testiranja Tesline zrake smrti dogodila nesreća u kojoj je poginulo nekoliko mladih znanstvenika. Nesreća se dogodila nakon što je Ana Brnabić, koja je tamo bila u posjetu s Acom Srbinom, dodirnula pogrešno dugme, iako joj je Aca rekao da ni slučajno ništa ne dira. Našim špijunima eksplozija je privukla pozornost pa su se raspitali što se dogodilo i doznali da Aca Srbin tamo testira Teslinu zraku smrti kojom će spržiti pola milijuna Hrvata na Hipodromu na Markovu koncertu. Oglasio se i naš Marko, koji je rekao da se nada da njega puno ljudi u Srbiji sluša i da će srbijanskim fanovima uskoro pokloniti koncert u njima najbližem hrvatskom gradu Zemunu.

Nedjelja

30. 3. 2025.

Barikade u Čavoglavama! Na ulazu u rodno selo najvećeg hrvatskog vokalnog artista u povijesti Marka Perkovića Thompsona stanovnici su kamionima i balvanima prepriječili put. Vođa narodne pobune Jozo novinarima je poručio da se i oni i turisti od sada klone njihova sela dok se ne uvede malo reda. Postavljanje barikada stvorilo je kolonu dugu 30 kilometara na ulazu u selo. Turistički autobusi, đačke ekskurzije, tisuće automobila stoje na suncu i čekaju dozvolu da uđu u Čavoglave i posjete rodnu kuću našeg Marka, pojatu pored nje, osnovnu školu i crkvu u kojoj je kršten. Kap koja je prelila čašu stanovništvu kojem je turizam uništio živote bio je jučerašnji posjet deset tisuća turista iz Japana koji su se iskrcali s kruzera i došli u Čavoglave, jer su njihovi turisti željeli vidjeti gdje je rođen Thompson-san. Naši reporteri susreli su u okolici sela malo prije zore djeda Matu, koji je s unukom krenuo baciti pogled sa Svilaje na Petrovo polje. Čvrsti Mate hrabrog srca i kamenih gena vrlo je šturo prokomentirao narodnu bunu: "Vako više ne mere."

Ponedjeljak

31. 3. 2025.

Cijeli je svijet u šoku nakon Donaldove najave da se SAD samo šalio kada je Ukrajini slao novac i oružje za obranu od ruske agresije kao pomoć. Sada se otkrilo da to nije bila pomoć, nego kredit i da je vrijeme za naplatu došlo. Donald traži da mu predaju sva rudna bogatstva na upravljanje, iako ni to neće biti dovoljno da se dug vrati, pa je Donald Zelenskom predložio da Ukrajinci koji prežive rat mogu kopati rude u njima, i to besplatno dok se sva lova ne vrati. Nakon Donalda oglasio se i Musk s Marsa i objavio da bi bilo super na taj način vratiti i svu lovu koju je USAID podijelio u svojim humanitarnim misijama. "Sve je to bila šala, vrijeme je za naplatu", objavio je Musk.

Utorak

1. 4. 2025.

Na Kozjaku je uhićen Ivan Lesandrić, suprug Ivane Ninčević Lesandrić, nezavisne kandidatkinje za splitsko-dalmatinsku županicu. Lesandrić, koji je zaprijetio da će turistima iznajmljivati kuću koju je bespravno sagradio u Katunima, danima je bio u bijegu pa stanovništvo okolice Splita danima nije oka sklopilo. Taj nezapamćeni zločin potresao je cijelu Dalmaciju, čiji su građani poznati po držanju zakona kao pijan plota pa su se plašili da im odbjegli Lesandrić po noći ne bi u dvorištu nešto bespravno sagradio. Sada kada je lokaliziran, identificiran, uhićen i transferiran u pritvor, ljudi mogu mirno na počinak. Oglasila se i turistička zajednica, koja je izrazila zadovoljstvo jer je zbog Lesandrića njihov slogan "Dalmacija, regija u kojoj nitko nikada nije legalizirao besplatno izgrađeni objekat", doveden u pitanje.

Srijeda

2. 4. 2025.

Amerika je slobodna! Donald je opalio carine cijelom svijetu i okolici, nema više labavo. Dosta je slobodnog tržišta, dosta je trgovine i tih kapitalističkih podvala. Svaka šuša danas može prodavati što god hoće i niskim cijenama rasturati američke proizvođače. Donald je pravilno uočio da su ljudi ideje slobodne trgovine shvatili previše ležerno. Nije tu poanta da vi slobodno kupujete što je vas volja, poanta je da slobodno kupujete američke proizvode i da slobodno možete preskočiti kupnju svih ostalih proizvoda, čak i kada imaju niže cijene. "Od sada se kupnja jeftinih kineskih automobila smatra terorističkim činom", poručio je Donald, sjeo u Teslu i odjurio u dugu mračnu noć.

Četvrtak

3. 4. 2025.

Lažljivi Austrijanci tvrde da je našeg Ivicu samo nekoliko dana nakon što su ga Janica, Plenki i pola crnogorske mornarice izvukli iz zapjenjenog mora sinjeg sada u Austriji zatrpala lavina, nakon što se na oko 2500 metara nadmorske visine, pri drugom laufu, bacio na glavu, malo zahaklao usov koji ga je blago zatrpao, tako da se nije baš sam mogao iskoprcati, pa mu je u pomoć moralo priskočiti samo 40 austrijskih gorskih spasilaca. Ivica tvrdi da svi oni lažu i da je on bio samo u blizini lavine. Mi mu vjerujemo, iako su austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen i kancelar Christian Stocker novinarima Kronen Zeitunga pokazali po deset glasovnih poruka koje im je na mobitelu ostavila Janica moleći da joj spase brata Ivicu.

Petak

5. 4. 2025.

Odvjetnik Anto Nobilo direktno se umiješao u predstojeće lokalne izbore u Zagrebu, i to na strani aktualnog gradonačelnika Senfa, koji nakon Antine intervencije sigurno pobjeđuje u prvom krugu. Nobilo ga optužuje za korupciju milijunskih razmjera. Navodno je Senf zamračio ozbiljnu lovu preko Ustanove za upravljanje sportskim objektima tako što je izdavao lažne fakture za nepostojeće zaštitare na Hipodromu. Nakon Nobilova performansa Senfu je popularnost eksplodirala i sada, kada se konačno pokazalo da je čovjek od krvi i mesa i da nije slučajno pokazao novi snowboard na Sljemenu. Novinari su od Senfa zatražili komentar kaznene prijave, a on im se samo zagonetno nasmiješio i kratko dobacio: "Idemo delati!"