Na vratima zagrebačkog dućana osvanula ksenofobna naljepnica, vlasnica: 'U šoku smo'

19.02.2026.
u 16:53

Na ulazu u trgovinu pisalo je "Immigrants not welcome!" ("Imigranti nisu dobrodošli")

Društvenim mrežama i WhatsApp grupama širi se fotografija ulaza u jedan zagrebački dućan s naljepnicom na kojoj piše "Immigrants not welcome!" ("Imigranti nisu dobrodošli"), piše Index. 

Odmah su kontaktirali vlasnicu trgovine koja tvrdi da nije ni znala da im ta naljepnica stoji na vratima. "Mi smo u šoku, nismo ni znali da to stoji na vratima", rekla je vlasnica trgovine, dodavši da je naljepnica uklonjena čim su je nazvali. Kaže da ne zna kada je postavljena te pretpostavlja da se to dogodilo tijekom jutra, dok je dućan bio otvoren. Kaže kak bi je djelatnice odmah skinule da su je ranije primijetile.

"Mi to ne podupiremo niti stojimo iza toga. Kad ste nam rekli, odmah smo skinuli", ističe vlasnica trgovine. 

 
Ksenofobija imigranti strani radnici

Avatar Guy_Fawkes
Guy_Fawkes
17:25 19.02.2026.

Ne opravdavam, no zanima me da je riječ "imigranti" zamijenjena riječju "Hercegovci" bi li bilo ikakve javne reakcije?

