Djeca raseljena već drugu godinu na pet lokacija dok obnova ove zagrebačke škole stoji. Roditelji: Izlazimo na ulicu

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića objekt u Mesićevoj na Šalati dijeli s XVIII. gimnazijom, a od studenog 2024. traje njegova cjelovita obnova nakon potresa. Prvi rok dovršetka radova bio je siječanj 2026., no od njega se ubrzo odustalo. Kao novi rok postavljena je jesen ove godine, no roditelji OŠ I.G: Kovačića nezadovoljni su tempom radova te su, uvjereni da se rok neće ispoštovati, odlučili organizirati mirno okupljanje koje će se održati 21. veljače u 12 sati ispred prostora škole. Žele da se najavljeni rokovi ispoštuju.

– Okupljanje se organizira zbog izvjesnog nedovršetka građevinskih radova u rokovima koji su više puta odgađani, što već dulje vrijeme i na nepoznat rok utječe na odvijanje nastave i svakodnevni rad škole. Cilj okupljanja je upozoriti javnost i nadležne institucije na aktualnu situaciju te izraziti zabrinutost zbog posljedica kašnjenja radova.

Djeca su već drugu godinu razmještena u pet različitih škola, a nastavni sat traje 40 umjesto 45 minuta, što znači manje nastave i slabiju kvalitetu obrazovanja. Djeca su bez svog igrališta, škole i zajedničkog prostora u kvartu, čime se gubi osjećaj pripadnosti i povezanosti među učenicima i roditeljima. Svakodnevni prijevoz autobusima unosi, osim toga, i sigurnosne i organizacijske rizike.

Naglašavamo da se radi o mirnom i dostojanstvenom okupljanju, bez namjere ometanja javnog reda, s isključivim ciljem informiranja i poticanja rješavanja problema – poručili su roditelji. Podsjetili su i na hodogram obnove koja, ističu, kasni. Spominju tako da je početak protupotresne obnove najavljen za srpanj 2022. godine, no to se nije dogodilo sve do jeseni 2024. godine.

– 2022. godine radovi se u potpunosti otkazuju zbog „nedostatka novca“, ugovor se raskida, a nastava se vraća u neobnovljenu zgradu. 19. veljače 2023., nakon članka u Nacionalu, Grad tvrdi da je škola sigurna "kao prije potresa", dok elaborat statičara navodi da "ne zadovoljava suvremene protupotresne standarde". U ožujku 2023. Grad najavljuje novu, cjelovitu obnovu (konstrukcijsku + energetsku) s ciljem postizanja razine 4 protupotresne zaštite i početak radova za 2024, čime se implicitno priznaje da prethodne tvrdnje o sigurnosti nisu točne. Učenici se sele u pet drugih škola 4. studenog, uz složenu i rizičnu prometnu logistiku. Gradonačelnik službeno otvara gradilište 14. studenog. Od tada je skinuta krovna konstrukcija, dok se radovi odvijaju minimalno ili se gotovo uopće ne odvijaju. U međuvremenu se otkrivaju nedostatci projektne dokumentacije. Na sastanku 27. studenog Grad tvrdi da će pravovremeno odobriti sve troškovnike prilagođene novim projektnim rješenjima, te da od veljače kreću radovi u punoj snazi kako bi nova školska godina 2026/2027 započela u obnovljenoj zgradi. Kontradikcija: gradilište je neaktivno, a radovi su svedeni na konzerviranje otvorene konstrukcije zgrade – ističu roditelji u priopćenju medijima.

Kako smo ranije pisali, u Gradu su kazali da je tijekom izvođenja radova došlo do saznanja za koje ranije nije bilo potrebnih informacija, pa su zato radovi zapeli. – U svrhu usklađivanja stvarnog stanja na objektu s projektnom dokumentacijom bit će je potrebno izmijeniti. Izmjena dokumentacije također bi obuhvatila vraćanje objekta u izvorno stanje, reorganizaciju prostora usklađenu s današnjim normativima, uređenje okoliša te sve potrebno kako bi se krajnjem korisniku omogućilo normalno funkcioniranje. S obzirom na to da je riječ o vrlo složenim i konstruktivno zahtjevnim radovima, može se očekivati produljenje roka izvođenja cjelovite obnove – poručuju. Na pitanje kad se očekuje dovršetak radova, nisu odgovorili, već su samo istaknuli da su oni počeli 5. studenog 2024. te da je ugovoren rok od 12 mjeseci od dana uvođenja u posao.