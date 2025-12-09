Na teritoriju Ukrajine u nesreći poginuo britanski vojnik

Pripadnik britanskih oružanih snaga poginuo je u nesreći u Ukrajini u utorak ujutro, objavilo je Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva. 'Ozlijedio se u tragičnoj nesreći dok je promatrao ukrajinske snage kako testiraju novu obrambenu sposobnost, daleko od prve crte bojišta', navode u priopćenju i dodaju kako je obitelj poginulog obaviještena, piše BBC. Ministar obrane John Healey rekao je da je 'slomljen smrću pripadnika britanskih snaga u Ukrajini' i dodao 'moje su misli s njegovom obitelji, prijateljima i kolegama dok oplakuju voljenu osobu.'

Nije poznato kojoj je grani oružanih snaga pripadao niti koja je bila njegova uloga. BBC neslužbeno doznaje da se ne vjeruje kako je incident izazvan neprijateljskom vatrom, a Ministarstvo obrane priopćilo je da neće davati dodatne komentare. Zbog operativnih razloga ne otkriva se broj britanskog osoblja u Ukrajini, no ranije je potvrđeno da se u zemlji nalazi manji broj pripadnika koji pružaju potporu ukrajinskim oružanim snagama i osiguranje diplomatskom osoblju.