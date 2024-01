Na splitskom području skuplja voda, varijabilni dio porastao 17,8 posto

Na splitskom području od prvoga dana nove godine porasla je cijena vode. Odlučeno je to u subotu, na skupštini Vodovoda i kanalizacije (ViK) koji obuhvaća gradove Split, Solin, Kaštela i Trogir te još 10 općina čiji će potrošači dobiti varijabilni dio računa uvećan za 17,8 posto.

Očekivana je to odluka, s obzirom na nedavnu konferenciju za novinare gradonačelnika Splita Ivice Puljka i direktora ViK-a Miroslava Delića na kojoj su iznijeli podatak o minusu od dva milijuna eura, za koji su okrivili bivšeg direktora Tomislava Šutu te su izjavili da će, ako se cijena vode ne poveća, 2024. godine ViK imati gubitak od šest milijuna eura.

U sjeni afere

Odluka o poskupljenju cijene vode ostala je u sjeni afere koja se razbuktala zbog prijedloga gradonačelnika Solina Dalibora Ninčevića da u Nadzornom odboru ViK-a njihova predstavnica bude Marijana Žižić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove Grada Solina. Iako su svi ostali bili za, njezino imenovanje blokirao je Grad Split, većinski vlasnik ViK-a, zbog nepotvrđenih medijskih napisa kako je Ninčević sa Žižić u partnerskoj vezi.

Medijsku buru izazvao je Davor Matijević, predsjednik splitskog SDP-a, statusom na Facebooku u kojemu je Ninčevića optužio da je "supruzi za Božić poklonio imenovanje u Nadzornom odboru". Tijekom glasanja na Skupštini predstavnici Splita bili su suzdržani. Tražili su da se prvo pošalje upit Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa pa ako odluče da sukoba interesa nema i oni će podržati njezino imenovanje.

Dalibor Ninčević, koji ranije nije htio davati nikakve izjave, nakon Skupštine oglasio se na Facebooku. "Kad pogledam članke koji su izišli o temi današnje sjednice skupštine ViK-a, ispada da je imenovanje predstavnika Grada Solina u NO bila jedina i najvažnija tema. Bolje reći, predstavnici Grada Splita i ViK-a dobro su se potrudili da ta tema zasjeni izglasavanje povećanja cijene vode", napisao je Ninčević.

'Posljednji sam Mohikanac'

Nakon što su svi ostali kolege podržali moj prijedlog uz argument da je predložena odgovarajuća i stručna osoba za tu poziciju, Grad Split uzeo si je za pravo propitivati tuđe odluke i glasati protiv tog prijedloga. Moja je odluka, koju sam, kako je i red, poslao najprije članovima Skupštine i suvlasnicima društva, da kao ovlašteni predlagatelj ispred Grada Solina povlačim prijedlog o imenovanju predstavnika Grada Solina u NO te da do daljnjega Solin neće sudjelovati u radu Skupštine društva niti će imati predstavnika u Nadzornom odboru Vodovoda, jer nešto što bi trebalo predstavljati društvo s jednakim pravima to očito, kad se Gradu Splitu ne podilazi, onda ne prolazi. Ali zato prolazi povećanje cijene vode...", napisao je Ninčević i poručio kako je ponosan što je, uz predstavnika Općine Klis, ostao posljednji Mohikanac koji je glasao protiv povećanja cijene.

