Na splavi razgledajte veličanstvenu ljepotu kanjona rijeke Like

Jedinstveno iskustvo prirode doživjet ćete ako posjetite Općinu Perušić, malo mjesto u srcu Ličko-senjske županije, koje skriva nebrojene prirodne ljepote i nudi poseban doživljaj otkrivanja netaknute prirode koja vas okružuje na svakom koraku.

Jedna od prirodnih znamenitosti zasigurno je rijeka Lika, 78 kilometara duga lička ponornica koja izvire u podnožju Velebita te je druga najduža ponornica u Europi, nakon hercegovačke rijeke Trebišnjice. Prostire se duž Ličkoga polja, teče kroz klisure i litice, a vodostaj joj određuje količina kiše i snijega.

Foto: Promo

Upravo tim krškim kanjonom možete ploviti na splavi uz vlasnika Stjepana Dasovića Kranjca, koji već 10 godina plovi s turistima rutom od sela Kluđerovac pa sve do akumulacijskog jezera Krušičica, osjećajući prirodu puna dva sata. Naučit ćete pri tome o povijesti mjesta Perušić, bogatstvu flore i faune rijeke Like te o jezeru Kruščica, umjetnom jezeru nastalom za potrebe HE Sklope Senj 1971. godine. Ime je dobilo po selu koje je iseljeno i potopljeno tijekom izgradnje HE, a zanimljivo je da su tijekom ljetnih mjeseci, kada je vodostaj jezera niži, vidljivi ostatci nekadašnjeg sela, posebice kamene crkve i kuća, ali i nekadašnjih puteva.

Likom možete ploviti neovisno o njezinom vodostaju, mirnom vodom bez vireva i prepreka, u nadi da će iz šume izviriti znatiželjna divlja srna, a tijekom vrućih ljetnih mjeseci, možete i zaplivati u iznenađujuće toploj rijeci.

Foto: Promo

Doživljaj razgledavanja kanjona na splavi u jednoj grupi može iskusiti 12 osoba, a nudi se i najam dvosjeda, kajaka i kanua, s punom opremom. Dasovići posebnu turističku ponudu zaokružuju u restauriranoj kući iz 1927. godine u samom centru Perušića gdje nude tri apartmana i četiri sobe s po dva ležaja u „Apartmanima Kranjac“ uređenima u rustikalnom ambijentu.

Perušić je idealno mjesto za sve one željne aktivnoga odmora, za obitelji s djecom, planinare, bicikliste, speleologe, zaljubljenike u prirodu… Obiluje planinarskim, pješačkim i biciklističkim stazama, nudi mogućnost splavarenja i kajakarenja kanjonom rijeke Like, ali i rekreativne aktivnosti poput trekkinga, tenisa ili jahanja. Područje Perušića je raj za speleologe jer je bogat špiljama, većinom neistraženima. Zaljubljenici u lov i ribolov također će naći mogućnosti za svoj aktivni odmor.

Apartmani Kranjac

Splavarenje na rijeci Lici

Stjepan Dasović: 095-906-5539