Plenković najavio nastavak mjera: 'Ukupno je isplaćeno 6,3 milijarde kuna za sve mjere'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u četvrtak je najavio da će Hrvatski zavod za zapošljavanje u ponedjeljak donijeti odluke o nastavku mjera pomoći gospodarstvu zbog koronakrize koje uključuju nastavak potpore za očuvanje radnih mjesta i osiguranje likvidnosti te COVID kredite.

Ustvrdivši da je Vlada svojim dosadašnjim mjerama omogućila zadržavanje radnih mjesta, očuvanje likvidnost i sprječavanje značajnijeg povećanje broja nezaposlenih, za što je ukupno isplaćeno 6,3 milijarde kuna, najavio je nastavak mjere sufinanciranja skraćenog radnog vremena od maksimalno dvije tisuće kuna po radniku uz pripadajuće doprinose, kao i produžetak mjera za mikropoduzetnike do 31. prosinca, što također iznosi dvije tisuće kuna po radniku ako je poduzetnik imao pad prometa veći od 50 posto

Ta se mjera, rekao je, odnosi na sve sektore gospodarstva i uključuje otpis pripadajućih doprinosa.

Za djelatnosti koje su posebno ugrožene, potpora od 4000 kuna po radniku nastavit će se do 31. prosinca ove godine, rekao je Plenković. Spomenuo je pritom da se to posebno odnosi na prijevoz putnika, ugostiteljstvo, turoperatore i poduzetnike vezane uz rekreaciju, kulturne, poslovne i sportske događaje, ako su imali pad prometa veći od 60 posto. I ta potpora uključuje otpis doprinosa na plaće.

Osim za ugrožene djelatnosti, mjera od 4000 kuna omogućit će se i poduzetnicima i djelatnostima koje će biti zatvorene odlukama lokalnih ili nacionalnog stožera civilne zaštite, rekao je Plenković.

Sve te mjere, prema njegovim riječima, do kraja godine zajedno će stajati oko 800 milijuna kuna i financirat će se iz državnog proračuna, ali dio sredstava bit će kompenziran iz europskih fondova i to kako iz postojeće financijske perspektive tako i pro futuro iz zajmova SURE programa, a dio iz budućih programa, primjerice Fonda za oporavak i otpornost.

Ujedno je najavio nastavak izdavanja COVID kredita putem HAMAG-BICRO-a i programa HBOR-a.

"Hrvatska je poduzela nacionalne mjere pravovremeno... reagirali smo na vrijeme i zato nismo osjetili veći porast nezaposlenosti i omogućili premoštavanje krize brojnih gospodarskih subjekata", rekao je Plenković.

Ocijenio je da su nove aktivnosti na tom tragu, najavivši temeljitu raspravu sa sindikatima i poslodavcima.

Tijek sjednice:

11.54 – Fuchs je rekao kako postoje tri modela izvođenja nastave.

– Prema modelu A, svi su učenici u školi, uz pridržavanje osnovnih epidemioloških mjera. Model B je kombinirana varijanta u kojoj se škole sukladno svojim mogućnostima mogu, uz pridržavanje cijelog niza primjera epidemioloških mjera, organizirati tako da one škole koje rade u jednoj smjeni rasporede razrede od 1. do 4. ujutro, a od 5. do 8. popodne, čime se smanjuje broj učenika. Ostale škole koje to ne mogu imaju na raspolaganju različite mogućnosti smanjivanja broja učenika u školi. One koje to mogu organizirati imat će propisanu distancu ili će jednostavno razred podijeliti pa će dio učenika biti kod kuće, a dio u školi – rekao je ministar.

– Prema trećem scenariju, C modelu, u slučaju da epidemiološka slika bude takva da Vlada proglasi lockdown, svi će se učenici poslati kući da prate nastavu na daljinu – rekao je.

11.34 – Premijer je kazao kako će nove mjere donijeti u ponedjeljak.

– Nastavit ćemo s mjerama skraćenog radnog vremena – izjavio je i objasnio da će produžiti mjere za mikropoduzetnike do 31. prosinca i to 2000 kuna po radniku.

– To je ona mjera potpore za plaće – kazao je.

– Za one djelatnosti za koje smo znali da su ugrožene, mjera od 4000 kuna nastavlja se do 31. prosinca ove godine – rekao je Plenković.

I ova potpora uključuje otpis pripadajućih doprinosa. Ujedno, osim za ove ugrožene djelatnosti, ove iste mjere omogućit će se onim poduzetnicima i djelatnostima koji budu zatvoreni odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite – izjavio je.

Ugrožene djelatnosti su one za prijevoz putnika, pružanje smještaja, pripremu usluživanja hrane i pića, putničke agencije te djelatnosti vezane uz rekreaciju i kulturne i sportske događaje, ali samo ako su imale minus veći od 50 posto.

Rekao je kako će nas ove mjere stajati oko 800 milijuna kuna, a dio tih sredstava će se namirivati iz programa potpora Europske unije.

– Hrvatska je poduzela nacionalne mjere pravovremeno. Reagirali smo na vrijeme i zato u ovakvoj krizi nismo osjetili veći rast nezaposlenih – izjavio je.

Govorio je i o početku školske godine.

– Važno je da omogućimo početak školske godine svim učenicima, od najmanjih pa sve do fakulteta – rekao je premijer koji je zahvalio ministru Fuchsu i svima koji su radili na tome.

11.20 – Na Bledu je bio strateški forum, zanimljiva rasprava – rekao je premijer Andrej Plenković.

– Mislim da je dobro da se ponovno reaktiviraju takve aktivnosti – izjavio je.

Rekao je kako mu je drago što su se mnogi aktivirali u Unicefovoj akciji ''Mliječna staza''.

Premijer je rekao i da će Vlada dati dva jamstva. Prvo je za Yachts MKM za brodogradnju, a drugo jamstvo je za Uljanik ''kako bi se tamo revitalizirala brodogradnja''.

Najvažnija najava, prema njegovu mišljenju najvažnija, ono je što su govorili u kampanji o sigurnoj Hrvatskoj.

– To je tema koja je ključna, ključna je za jesen, planiranje... Mi danas imamo više od milijun i 500 tisuća zaposlenih, imamo otprilike 150 tisuća nezaposlenih, uspjeli smo održati poprilično solidnu sezonu zajedničkim naporima. Mislim da će se to osjetiti u prihodima državnog proračuna – rekao je premijer.

Dodao je i kako su na tom tragu, kao Vlada, razmišljali što činiti dalje.

– Potporom smo omogućili zadržavanje radnih mjesta, premostili smo krizu za brojne poduzetnike, za njihove djelatnike – rekao je premijer.

– Zadržana je zaposlenost, očuvana je likvidnost, ukupno je isplaćeno 6,3 milijarde kuna za sve mjere – izjavio je premijer.