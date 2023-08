Na lutriji osvojio čak 190 milijuna eura, a sada svojim potezima 'kida' živce susjedima

Adrian Bayford, 53-godišnjak iz Velike Britanije 2012. na lutriji je osvojio pozamašan iznos od 190 milijuna eura. Zbog osvojenog dobitka odlučio je napraviti proslavu organiziravši rock festival u vlastitom vrtu. Sada, "kralj lutrije" kako ga susjedi zovu ponovno želi napraviti rock festival, što njegovim susjedima ne sjeda baš najbolje.

Kada je Bayford osvojio jackpot živio je u grofoviji Surrey u istočnoj Engleskoj sa suprugom Gillian i bio je u diskografskom biznisu. Unatoč stečenom bogatstvu nije želio odustati od svog posla jer je htio da njegova djeca žive normalnim životom, s čime se složila i njegova supruga. Par je većinu novca podijelio s rodbinom i prijateljima, a Adrian je htio priuštiti si jedno zadovoljstvo- raskošan rock festival za svoje najdraže u svom malom vrtu, piše Fenix magazin.

VEZANI ČLANCI:

Nakon 11 godina, Bayford je odustao od glazbenog biznisa, preselio se na imanje u blizini Cambridgea te se razveo od supruge. Kada je doznao da organizatori malog Cambridge Rock Festivala imaju problema s licencom, ovaj 53-godišnjak odlučio je uzeti stvar u svoje ruke te je organizirao još jedan rock festival u svom vrtu što se poklopilo s jedanaestom godišnjicom osvajanja dobitka.

Rock festival se tako održava na Adrianovom imanju od 1. do 4. kolovoza, a čekuje se najmanje 1.500 ljubitelja rocka, a tri pozornice pozivaju na zabavu dugo u noć. Festival ima licencu za održavanje, i svi su sretni osim susjeda. Vijećnik John Bald kaže kako je to uznemiravanje ii smatra da nije u redu da festival traje do kasno u noć. Zajednica ne može to kontrolirati kad jednom počne, požalio se Bald medijima. Nadležni, pak, blagonaklono gledaju na četverodnevnu zabavu. Vlasti su pohvalile “dobru komunikaciju” i “profesionalnost” organizatora i izrazili zadovoljstvo što su organizatori podnijeli zahtjev za trajnu licencu jer Adrian Bayford ima želju održavanja rock festivala na njegovom imanju svake godine.

VIDEO: Nezadovoljan nakon prvog spoja: "Prevarila me jer se pojavila bez šminke, izgledala je čudno"