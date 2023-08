Danas na Jadranu moguće grmljavinsko nevrijeme, žuti alarm u nekoliko regija

I danas nas očekuje jesenski ugođaj s temperaturama oko 20 stupnjeva Celzijevih na kopnu i 25 na Jadranu, uz tmurno nebo i povremenu kišu, ukratko je to vremenska prognoza za današnji dan.

Na snazi je žuti meteoalarm za Istru, Kvarner i Dalmaciju ponegdje zbog jakog vjetra, no većinom zbog mogućnosti za grmljavinsko nevrijeme. Ostatak Hrvatske bori se s poplavama, što vremenski uvjeti ne bi trebali otežavati - za središnju i istočnu Hrvatsku danas nema meteoalarma na DHMZ-ovim stranicama.

Na kopnu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak koji bi na istoku mogli imati jake udare, a temperature se očekuju u rasponu od 19 do 24 stupnja Celzijeva. Na Jadranu umjeren do jak sjeverozapadnjak, a uz obalu jugozapadnjak, s temperaturama od 24 do 28 stupnjeva.

Sutra je pak situacija obrnuta, pa će Istra i Dalmacija uživati bez ikakvog meteoalarma dok je za središnju i istočnu Hrvatsku na snazi žuti alarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, a u Velebitskom kanalu narančasti zbog jakog vjetra.

Osim kiše i lokalno izraženijih pljuskova, na kopnu će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na istoku prolazno jak sjeverozapadnjak. Temperature će se kretati od jutarnjih 10-15 do maksimalnih dnevnih 24 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i sjeverozapadnjak, poslijepodne na sjeveru bura, a temperatura će iznositi oko 18 stupnjeva ujutro i do 28 preko dana.

VIDEO Snimka iz zraka poplavljenog područja općine Brdovec