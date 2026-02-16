Naši Portali
SPORAN TEKST

DORH će pokrenuti izvide protiv Josipa Dabre?

Zagreb: Sabor raspravlja o zakonu koji će regulirati odnose i položaj Hrvata izvan Hrvatske
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji list
16.02.2026.
u 14:50

Na snimci se čuje kako govori i "za Milorada", što je, pretpostavlja se, opaska vezana uz predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca

DORH će pokrenuti izvide oko sporne snimke pjevanja saborskog zastupnika Domovinskog pokreta i člana vladajuće većine Josipa Dabre, neslužbeno doznaje RTL Danas. Na snimci nastaloj ovoga vikenda na pokladnom jahanju u Komletincima, vidi se kako Dabro pjeva pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao" o atentatu na Radića u beogradskoj skupštini, pri čemu je dodao stihove: "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", misleći na poglavnika NDH Antu Pavelića, koji je ondje pokopan. Na snimci se čuje kako govori i "za Milorada", što je, pretpostavlja se, opaska vezana uz predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca.

Na Dabrin ispad odreagirao je i predsjednik HSLS-a Dario Hrebak. On je zaprijetio da će napustiti vladajuću koaliciju. Na svom Facebook profilu objavio je: "E, sad bi bilo dosta". Za Večernji.hr dodatno je pojasnio svoju objavu. "Točno je da Dabro ima slobodu u svom dvorištu i u svojoj krčmi pjevati i poucati što hoće, ali i mi liberali imamo pravo birati koji ćemo glazbu i u kojoj koncertnoj dvorani slušati", rekao nam je Hrebak. Poručio je pritom kako će idući sastanak vladajuće koalicije HSLS-ovci preskočiti te kako će sazvati Predsjedništvo stranke, koje će odlučiti što učiniti u ovim okolnostima.

O svemu se oglasio i Milorad Pupovac, koji je oštro osudio istup zastupnika DP-a. Predsjednik SDSS-a smatra kako je to otvorena prijetnja, ne samo srpskoj, nego i svim ostalim manjinama koje žive u Hrvatskoj. "Pjevanje pjesme u slavu Ante Pavelića od strane bilo koga, a kamoli člana Hrvatskog sabora i člana vladajuće većine, predstavlja moralni i politički sunovrat bez presedana. Posvećivanje te pjesme predstavniku naroda nad kojim je Pavelićev ustaški režim Nezavisne Države Hrvatske provodio zločin povijesnog istrebljenja predstavlja otvorenu prijetnju, javno poticanje na mržnju i nasilje”, komentirao je Pupovac u nedjelju najnoviji 'videouradak' saborskog zastupnika DP-a Josipa Dabre, u kojem se u jednom dijelu obraća i njemu.

Iz Hrvatske seljačke stranke su poručili kako neće dozvoliti da se u istom kontekstu spominju Stjepan Radić i Ante Pavelić. Predsjednik HSS-a Darko Vuletić naveo je kako je Stjepan Radić bio demokratski vođa hrvatskog seljačkog pokreta i simbol političke borbe za prava hrvatskog naroda, dok je Ante Pavelić bio poglavnik režima koji je Hrvatsku vezao za totalitarnu i zločinačku politiku Drugog svjetskog rata.

"Stavljati ta dva imena u istu rečenicu, a posebno Pavelića proglašavati “vođom svih Hrvata”, znači relativizirati ono za što je Radić živio i zbog čega je stradao. Fascinantna je ta politička amnezija – u jednom trenutku polaže se prisega na suvremeni Ustav Republike Hrvatske, a u drugom se energija troši na slogane režima koji bi taj isti Ustav prvi spalio", stoji u priopćenju

DORH Milorad Pupovac Josip Dabro

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Brίselko
Brίselko
14:49 16.02.2026.

Imaju namjeru da ostvare namjeru kao bi s namjerom obavili izvide i ne učinili ništa. Uostalom, on ima saborski imunitet i mogu mu staviti soli na rep.

Avatar zelicius
zelicius
14:50 16.02.2026.

Srbin Dabro otpjeva stih Srbinu Miloradu, a mi ustaše.

CU
Cuki
14:40 16.02.2026.

Hoće li mu ući u kuću pa pogledati kakve slike ima

