GAF TJEDNA

Na Forumu o proširenju EU Brnabić proširuje samo listu nepovezanih tema

Bruxelles: Forum o proširenju Europske unije
Foto: S.S.
VL
Autor
Hassah Haidar Diab
23.11.2025.
u 12:10

Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić prebacila je fokus na optužbe prema Hrvatskoj, govoreći o navodnim posmrtnim ostacima u hrvatskim mrtvačnicama, a zatim dramatično otvorila temu "Thompsonova koncerta s 400.000 ljudi koji viču 'za dom spremni'" te zabrane dolaska Aleksandra Vučića u Jasenovac

Na Forumu o proširenju EU u Bruxellesu predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić ponovno je pokazala koliko je pitanje nestalih osoba opterećeno politikom, a ne stvarnom voljom za rješenjem. Na izravno pitanje RTL-ova reportera o tome može li neriješeno pitanje nestalih usporiti Srbiju na putu prema EU i zašto Beograd još ne otvara arhive koje bi rasvijetlile sudbine žrtava, Brnabić je umjesto odgovora skrenula u potpuno drugom smjeru.

Prebacila je fokus na optužbe prema Hrvatskoj, govoreći o navodnim posmrtnim ostacima u hrvatskim mrtvačnicama, a zatim dramatično otvorila temu "Thompsonova koncerta s 400.000 ljudi koji viču 'za dom spremni'" te zabrane dolaska Aleksandra Vučića u Jasenovac. Time je jedno od najtežih humanitarnih pitanja pretvorila u politički obračun. Njezina izjava još jednom potvrđuje da se pitanje nestalih, umjesto da bude područje suradnje dviju država, i dalje pretvara u instrument političkih pritisaka, dok obitelji žrtava ostaju bez osnovnog poštovanja.

ST
StožerniGeneral50
13:50 23.11.2025.

Gladan i obespravljen narod srbije je na ulicama a ovaj dečkić trkelja o jednoj bogatoj zemlji EU-a....svašta.

CU
Cuki
12:29 23.11.2025.

Umjesto da rješava probleme kod kuće ona sudjeluje na forumu i pametuje .

