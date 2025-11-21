Njemački zastupnici gostovali u Srbiji. SNS-ovci ih izvrijeđali

Boris Mijatović, zastupnik Bundestaga opisao je burnu sjednicu Skupštine Srbije koja se održala prije nekoliko dana, kada su on i kolega Anton Hofreiter iznijeli primjedbe na funkcioniranje parlamenta i slobodu medija u zemlji. Anton Hofreiter, nakon sastanka sa Zeleno-levim frontom (ZLF), poručio je da trenutna vlast ne vodi Srbiju prema Europskoj uniji. Glavni problemi su nedostatak vladavine prava, pritisci na medije, korupcija i izbjegavanje ključnih reformi. Hofreiter je naglasio da Srbija mora jasno pokazati svoju političku volju, a trenutačne političke prakse tome ne doprinose, prenosi Nova.rs .

Kako navodi Zeleno-levi front na X-u, njemački zastupnici doživjeli su niz neugodnosti tijekom te sjednice, budući da su članovi vladajućeg SNS-a vrijeđali opoziciju i goste iz Njemačke. „Tijekom obraćanja zastupnika Bundestaga, članovi SNS-a ponašali su se vrlo nekorektno, dobacujući i vrijeđajući. U tome se najviše isticao Dalibor Šćekić, a nije zaostajao ni Milan Radin. U jednom trenutku, izuzetno nekorektno i nediplomatski, predsjednica grupe Prijateljstva s Njemačkom, Marija Zdravković, oduzela je riječ Borisu Mijatoviću zato što je iznio kritiku medijske scene. On je na to ostao šokiran, jer se to tako ne radi u demokratskim zemljama“, rekao je zastupnik Zelene-lijeve fronte Robert Kozma.

Zeleni Bundestaga podržali su borbu studenata i građana Srbije za pravdu, demokratiju, vladavinu prava, slobodne medije i slobodne institucije.



Hofreiter je izjavio da događanja u Srbiji posljednjih godina i izvještaji o napretku zemlje prema EU pokazuju da vlast „uništava demokraciju i slobodu medija“. Po njegovim riječima, građanima Srbije bila bi potrebna vlada koja se bori protiv korupcije, štiti vladavinu prava i jamči slobodu medija.

Na sastanku Poslaničke grupe prijateljstva s Nemačkom u Narodnoj skupštini, poslanici SNS su psovali i vređali poslanike Bundestaga. Napad su predvodili Dalibor Šćekić i Milan Radin iz SNS, zamenik šefa Odbora za evropske integracije.



„To su očekivanja njemačkog parlamenta i građana EU. Svaka zemlja koja želi postati članica EU mora to ispuniti. Nadam se da će građani Srbije uskoro dobiti priliku da Srbija postane dio EU, jer će to donijeti blagostanje i borbu protiv korupcije“, rekao je Hofreiter. Dodao je da vlasti Srbije još nisu jasno pokazale žele li stajati uz demokraciju i slobodu ili „rusku i kinesku diktaturu“. „Njeguju odnose s nedemokratskim režimima, svoju vanjsku politiku ne usklađuju s EU i štite koruptivne sheme za osobno bogaćenje kroz velike infrastrukturne projekte, što se moglo vidjeti i na primjeru Expo-a“, izjavio je Lazović novinarima u Skupštini Srbije nakon sastanka s gostima iz Njemačke.

Kopredsjednica ZLF-a Biljana Đorđević istaknula je važnost dolaska europskih dužnosnika u Srbiju kako bi se iz prve ruke uvjerili u stanje u zemlji i rad institucija. Posjet njemačkih zastupnika, po njenim riječima, pokazuje podršku građanima Srbije koji traže demokraciju, vladavinu prava i pravednu vlast.