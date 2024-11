Na društvenim mrežama glorificiraju kriminal i tako regrutiraju maloljetnike kojima plaćaju i do 20.000 eura za ubojstva

Da terorističke grupe i organizirane kriminalne organizacije vrbuju maloljetnike pa ih pretvaraju u počinitelje raznih kriminalnih djela ili terorističkih napada i nije neka tajna. No Europol upozorava da se vrbovanje maloljetnika za počinjenje kaznenih djela povećava te ističu da su, prema podacima koje su prikupili u raznim istragama, maloljetnici umiješani u 70 posto kriminalnih aktivnosti. Upozoravaju da se maloljetnici sve više i sve jače uključuju u razne vrste kriminala, uključujući, kibernetički kriminal, prevare preko interneta, krađe, kriminal povezan s drogom, krijumčarenje ljudi, nasilje... Ako se netko pita zašto kriminalne grupe sve češće koriste maloljetnike za počinjenje kaznenih djela, odgovor glasi: to je taktika kojom su se do sada uglavnom koristile kriminalne organizacije i terorističke grupe kako bi izbjegle uhićenja i pritvaranja, odnosno sudske presude. Međutim, Europol upozorava da je ono što je bilo rijetko, posljednjih godina postalo dosta "popularno" u sve većem broju zemalja, pa se maloljetnici sve češće koriste za sve nasilnije zadatke kao što su iznude i ubojstva.

Najnovija Europola istraživanja potvrđuju da maloljetnici igraju vrlo značajnu ulogu u trgovini i krijumčarenju drogom. To se prvenstveno odnosi na krijumčarenje i preprodaju marihuane i kokaina, dok kriminalne organizacije maloljetnike rjeđe koriste za krijumčarenje sintetičkih droga i heroina. Organizirane kriminalne skupine "zapošljavaju" maloljetnike u dobi između 13 i 17 godina koja onda koriste na razne načine: za dilanje droge na ulici, kao čuvare skladišta droge, kao izvlačivače droge iz brodskih kontejnera te kao osobe koje služe za prebacivanje droge distributivnim kanalima kriminalnih skupina. Europol posebno upozorava da se sve donedavno, za prebacivanje droge distributivnim kanalima kriminalnih skupina, maloljetnici nisu koristili, no sada u nekim zemljama oni čine 10 posto počinitelja takvih djela.

Kriminalne organizacije ih sele od mjesta do mjesta te od regije do regije, čime ograničavaju njihovu vidljivost organima reda te umanjuju mogućnost njihovog uhićenja. Kao i za sve aktivnosti modernog svijeta, društvene mreže su te koje su postale glavne za regrutaciju maloljetnika u svijet kriminala, što uključuje i naručivanje ubojstva. U objavama na društvenim mrežama često se veliča dilanje droge, maloljetnicima se nudi znatan novac koji se kreće u rasponu od nekoliko tisuća pa sve do 20.000 eura koliko se plaća ubojstvo. A ono što je posebno značajno za one koji ih angažiraju je da maloljetnici nemaju kontakt s prvim ešalonom kriminalca, pa u slučaju uhićenja policiji ne mogu reći ništa previše korisno.

Govoreći o načinima regrutacije, Europol upozorava da organizirane kriminalne organizacije prilikom regrutacije maloljetnika koriste kodirane poruke, sleng te tzv. taktiku gamifikacije u kojoj kriminalne aktivnosti prikazuju kao izazov ili igru. U svim navedenim taktikama, kriminalne aktivnosti se prikazuju kao društveno prihvaćene ili financijski privlačne, što je isto taktika za uvlačenje maloljetnika u kriminal. Korištenje društvenih mreža i šifriranih poruka za regrutaciju maloljetnika je smišljena jer omogućava interakciju koja ne ostavlja digitalni trag, upozorava Europol.

