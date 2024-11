Slučaj najveće zapljene kokaina u Španjolskoj dobio nastavak: Uhitili šefa policije, u zidovima kuće mu pronašli 20 milijuna eura

Ono što se smatralo najvećom zapljenom kokaina u povijesti španjolske policije navodno je povezano s uhićenjem jednog od najvećih dužnosnika u španjolskoj policiji, pišu ovih dana mediji u Španjolskoj. Naime, prošlog mjeseca policija je zaplijenila čak 13 tona kokaina u jednoj akciji, i to u južnoj luci Algeciras. Kokain je došao brodom iz Ekvadora, a bio je skriven u pošiljkama banane.

Nakon što je policija izvijestila o zapljeni, krenuli su i pretresi u Madridu i okolici, koji su rezultirali uhićenjem Óscara Sáncheza Gila, šefa odjela za prijevare i pranje novca španjolske policije, kao i još 15 ljudi - među kojima je i njegova partnerica koja je također bila policajka u Madridu.

Detenido el jefe de Blanqueo de la Policía en Madrid con más de 20 millones en una pared de su casa.



Guarda este post, Oscar Sánchez Gil tiene vínculos con narcos mexicanos y con políticos de Morena, introducian droga a Europa de manera descarada matando a miles de jovenes. pic.twitter.com/quvuOb6dOD — Capi Super Girl (@capisupergirl_) November 9, 2024

Tijekom pretresa u Alcalá de Henaresu, malom mjestu oko 30 kilometra od glavnog grada Španjolske, policija je pronašla 20 milijuna eura gotovine skrivenih u zidovima i stropovima kuće. Još je oko milijun eura pronađeno u njegovom uredu u novčanicama od 50 do 500 eura, prenosi The Guardian. Par je bio ispitan na sudu, a određen im je pritvor do okončanja postupka.

Inače, kontejner pun kokaina trebao je stići do Alicantea, no racija policije zaustavila je planove krijumčara. Policija je i ranije prisluškivala telefon bivšeg šefa, sumnjajući na kaznena djela, a ovaj slučaj otkrio je i njegove veze s prijevoznicima iz Ekvadora. Sánchez Gil inače je otac troje djece, a s obitelji je živio u kući ograđenoj metalnim vratima. Izvori su za španjolske medije naveli kako je on za trgovce drogom radio najmanje pet godina, a španjolski mediji pišu kako su policajci koji su bili u njegovoj kući ispričali kako ih je scena pronalaska tolike svote novaca podsjetila i na ozloglašenog kolumbijskog narkobosa Pabla Escobara.

Njima je dostavljao informacije o nadzoru kontejnera u španjolskim lukama kako bi izbjegli eventualne provjere prilikom dolaska u Španjolsku. Neko vrijeme je trebalo da se posumnja u umiješanost Sáncheza Gila jer nije živio razmetljivim životom, a dobiveni novac prao je ulaganjem u kriptovalute i u veliku flotu privatnih vozila za iznajmljivanje koji su glasili na ime njegovog roditelja.

>> FOTO Ovo su najbolji gradovi brendovi u svijetu: Pobjednik na vrhu drugu godinu zaredom