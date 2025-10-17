Na 'cesti smrti' uskoro će i kamere 'hvatati' prebrze vozače

Vozač automobila slovenskih tablica zaspao je danas ujutro za upravljačem na turanjskoj obilaznici u Karlovcu i udario u autobus BiH registracijskih oznaka, koji je vozio njegov rođak. Nastao je krš i lom; usnuli je vozač završio u bolnici sa slomljenom rukom, a cesta je satima bila zatvorena zbog očevida. Ovo je jedna u nizu prometnih nesreća na obilaznici, a uzroci su uvijek isti – ljudska nepažnja. Ovoga je puta vozač zaspao za volanom, no najčešće je riječ o prebrzoj vožnji neprilagođenoj vremenskim uvjetima ili pretjecanju na punoj crti. Kršenje prometnih znakova do sada je u smrti odvelo i nekoliko osoba, među njima i nogometaša Nikolu Pokrivača, u kojeg se frontalno zabio vozač koji je pretjecao na punoj crti i prebrzo vozio te koji je u sudaru i sam poginuo.

Stradale četiri osobe

– Od puštanja turanjske obilaznice u promet 13. srpnja 2023. do danas tom je dionicom državne ceste DC1 prošlo više od 7,5 milijuna motornih vozila. Prema nama dostupnim podacima, u istom su razdoblju zabilježene ukupno 24 prometne nesreće, u kojima su, nažalost, smrtno stradale četiri osobe, dok je uzrok kod prometnih nesreća s poginulima bilo pretjecanje na mjestu gdje ono nije dopušteno, odnosno posrijedi je bilo pretjecanje preko pune linije – navode u Hrvatskim cestama. Etiketu "ceste smrti" većina Karlovčana smatra nepravednom s obzirom na to da vozači svjesno ne poštuju propise i riskiraju svoje i tuđe živote. Ono što smatraju nedostatkom jest činjenica da je riječ o cesti na kojoj nigdje nema kamera koje bi bilježile brzinu i na izlasku s obilaznice vozače papreno kažnjavale za prekršaje. Hrvatske su ceste zbog svega uvele dodatne mjere za veću sigurnost.

– Mjere koje Hrvatske ceste poduzimaju radi dodatnog povećanja sigurnosti usmjerene su ponajprije na to da se utječe na ponašanje vozača, da poštuju prometne propise i prilagode brzinu uvjetima na cesti. Stoga u sklopu Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa, u suradnji s MUP-om, Hrvatske ceste provode projekt postavljanja kućišta za kamere za nadzor brzine na turanjskoj obilaznici. Lokacija za postavljanje opreme odabrane su u suradnji s MUP-om na temelju analize prometnih i sigurnosnih pokazatelja te uzimajući u obzir karakteristike same dionice, ali i dostupnosti nužne infrastrukture.

Radi dodatnog unapređenja sigurnosti, Hrvatske su ceste sredinom rujna 2023. ugovorile izradu ciljane provjere cestovne sigurnosti za dionicu novosagrađene DC1 (od km 3+800 do 4+600), nakon teške prometne nesreće sa smrtnim posljedicama. Sukladno nalazima provjere te nalogu Službe inspekcije sigurnosti cesta, provedene su korektivne mjere, među kojima i izvedba središnje pune razdjelne crte na dijelu trase na kojem je prije bilo dopušteno pretjecanje – navode u Hrvatskim cestama. Na temelju prometnog elaborata napravljenog u svrhu usklađivanja prometne signalizacije i opreme na obilaznici, u svibnju su Hrvatske ceste pokrenule dodatne radove na spornoj dionici.

Veća sigurnost

– Radovi su započeli nakon završetka turističke sezone, a do sada je izvedena puna razdjelna linija s vibroefektom. Slijedi dopuna prometne signalizacije i opreme. Uz navedeno, Hrvatske su ceste provele i reviziju cestovne sigurnosti u fazi IV. za cijelu dionicu obilaznice iako za to nije postojala obveza jer cesta nije dio transeuropske mreže niti je sufinancirana sredstvima EU. Na temelju nalaza revizije definirane su dodatne mjere za povećanje sigurnosti, a u tijeku je izrada projektne dokumentacije kojom će se one detaljno razraditi, nakon čega će slijediti ishođenje suglasnosti nadležnog ministarstva i izvođenje radova. Ovim putem još jednom apeliramo na vozače da poštuju prometne propise i ograničenje brzine – kažu u Hrvatskim cestama.