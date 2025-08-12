Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 162
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
Drama na putovanju

Na benzinskoj zaboravili nešto važnije od prtljage- shvatilli tek nakon pola sata

pixabay
Autor
Lina Šantak
12.08.2025.
u 21:55

Incident se dogodio kada su se zaustavili na benzinskoj postaji na autocesti A8 kod Holzkirchena kako bi natočili gorivo.

Tijekom putovanja na odmor, obitelj iz Baden-Württemberga nenamjerno je ostavila svog desetogodišnjeg sina na odmorištu nedaleko od Münchena, a da su ga zaboravili, shvatili su tek nakon pola sata vožnje, piše Fenix Magazin. C Dok je mlađi sin bio u toaletu, roditelji su krenuli dalje, misleći da su svi u vozilu, jer je stariji brat spavao.

Nakon tridesetak minuta vožnje, uočili su da jedno dijete nedostaje. Odmah su kontaktirali policiju, koja je brzo locirala dječaka – on se sam obratio zaposlenicima benzinske postaje, a oni su obavijestili nadležne službe. Policija je dječaka prevezla do najbliže postaje, gdje su ga roditelji ubrzo došli preuzeti. Kako navode iz policije, dječak je cijelu situaciju prihvatio prilično smireno.

Ključne riječi
putovanje Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još