Na benzinskoj zaboravili nešto važnije od prtljage- shvatilli tek nakon pola sata

Tijekom putovanja na odmor, obitelj iz Baden-Württemberga nenamjerno je ostavila svog desetogodišnjeg sina na odmorištu nedaleko od Münchena, a da su ga zaboravili, shvatili su tek nakon pola sata vožnje, piše Fenix Magazin. C Dok je mlađi sin bio u toaletu, roditelji su krenuli dalje, misleći da su svi u vozilu, jer je stariji brat spavao.

Nakon tridesetak minuta vožnje, uočili su da jedno dijete nedostaje. Odmah su kontaktirali policiju, koja je brzo locirala dječaka – on se sam obratio zaposlenicima benzinske postaje, a oni su obavijestili nadležne službe. Policija je dječaka prevezla do najbliže postaje, gdje su ga roditelji ubrzo došli preuzeti. Kako navode iz policije, dječak je cijelu situaciju prihvatio prilično smireno.