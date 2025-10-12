Naši Portali
NA DANAŠNJI DAN 1943. ABDICIRAO JE TOMISLAV II

Mussolini ga je odabrao, ustaše postavile, a on Hrvatsku nije ni posjetio

storyeditor/2025-10-07/Prince_Aimone_of_Savoy_-_restored-1.jpg
Wikipedia
Autor
Elvis Sprečić
12.10.2025.
u 16:54

Aimone, princ od Savoje i vojvoda od Spoleta, nerado je prihvatio hrvatsku krunu

Sastao sam se s Pavelićem. Okružuje ga čopor njegovih razbojnika. Izjavljuje da će ga naši zahtjevi dovesti dotle da će biti srušen. Njegovi su pratioci nepopustljivi. Pozivaju se na statistike i dokazuju da je u Dalmaciji samo kamenje talijansko. Pavelić je, naprotiv, sklon političkom ugovoru. Čak ne isključuje mogućnost personalne unije ili monarhije s nekim savojskim princom.

Ove je rečenice u svoj dnevnik nakon sastanka s ustaškim poglavnikom i njegovim, kako ih naziva, čoporom razbojnika, zapisao Galeazzo Ciano, Mussolinijev ministar za propagandu i uz Ducea najvažniji fašistički dužnosnik u cijeloj Italiji. Bilo je to 25. travnja 1941., samo petnaest dana nakon što je Slavko Kvaternik preko zagrebačke radiopostaje pročitao proglas o uspostavi Nezavisne Države Hrvatske, a zbog čega je, usput rečeno, Pavelić bio prilično uznemiren jer je smatrao da je NDH trebao proglasiti on sam. Međutim, vratimo se na 25. travnja, u Ljubljanu, u zgradu bivše Dravske banovine, u kojoj su se sastali Ciano, Pavelić i “razbojnici”, među kojima su i bili i Mile Budak te Eugen Dido Kvaternik.

Ključne riječi
povijest ustaše NDH Mussolini Tomislav II.

