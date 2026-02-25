Naši Portali
JAKNE, DONJE RUBLJE, PARFEMI...

Skandal trese Italiju: U Rimu 21 policijski službenik pod istragom zbog krađe luksuzne robe

Italian police cars
Christoph Sator/DPA
VL
Autor
Šimun Ilić
25.02.2026.
u 13:09

U razdoblju od rujna do prosinca 2024. zabilježeno je oko 90 spornih transakcija. Poseban softver instaliran na jednoj od blagajni dodatno je potvrdio nesrazmjer između naplaćenih iznosa i robe koja je napuštala trgovinu. Među osumnjičenima su pripadnici željezničke policije i karabinjera, uključujući i više rangirane službenike

U središtu Rima izbila je velika afera koja je uzdrmala povjerenje u dio sigurnosnog sustava. 21 policijski službenik, zajedno s još nizom osoba, našao se pod istragom zbog sumnje da su sudjelovali u krađama luksuzne robe iz robne kuće Coin u blizini kolodvora Termini. Sve se to dogodilo kad je uprava trgovine početkom 2024. godine primijetila manjak u inventaru od 184 tisuće eura. Taj iznos predstavljao je više od deset posto prihoda trgovine, što je znatno više od uobičajenih gubitaka u drugim poslovnicama istog lanca. Naknadnim provjerama otkriven je dodatni nestanak robe vrijedan još 94 tisuće eura, od čega se čak 45 tisuća odnosilo samo na parfeme.

Nestajali su skupi brendirani artikli – jakne, torbe, košulje, remeni, donje rublje, parfemi i kozmetika. Uprava je zbog sumnje angažirala privatnu istražnu agenciju koja je postavila dodatne kamere, posebno u odjelu muške odjeće. Upravo su snimke s tih kamera, prema navodima istražitelja, razotkrile obrazac ponašanja. Središnja figura navodne sheme bila je njihova zaposlenica, blagajnica trgovine. Istražitelji sumnjaju da je uklanjala zaštitne oznake s unaprijed odabranih artikala, skrivala ih u blizini blagajne te potom naplaćivala simbolične iznose od nekoliko desetaka eura, iako je stvarna vrijednost robe bila višestruko veća. Dio novca od takvih transakcija navodno je zadržavala za sebe, piše euronews.

U razdoblju od rujna do prosinca 2024. zabilježeno je oko 90 spornih transakcija. Poseban softver instaliran na jednoj od blagajni dodatno je potvrdio nesrazmjer između naplaćenih iznosa i robe koja je napuštala trgovinu. Među osumnjičenima su pripadnici željezničke policije i karabinjera, uključujući i više rangirane službenike. Svi su premješteni na druga radna mjesta do okončanja postupka. Svakome se na teret stavlja sudjelovanje u jednom ili dva pojedinačna slučaja. Odvjetnik dijela policajaca tvrdi da su njegovi klijenti tijekom protekle godine sudjelovali u desecima uhićenja i zapljena ukradene robe te odbacuje optužbe, navodeći da je riječ o manjim iznosima i da će se dokazati njihova nevinost.

Četvero osumnjičenih uskoro bi trebalo biti ispitano. U međuvremenu je trgovina Coin na kolodvoru Termini zatvorena u svibnju 2025. godine. Istraga se nastavlja, a talijanska javnost s posebnom pozornošću prati razvoj događaja u slučaju koji je otvorio ozbiljna pitanja o integritetu onih koji bi trebali štititi zakon.

FOTO Skandal stoljeća: Dokumenti koji su otvorili Pandorinu kutiju
Italian police cars
1/65
Ključne riječi
policija krađa Italija

