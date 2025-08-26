Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 41
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NALET VLAKA?

Muškarac smrtno stradao na zagrebačkom Glavnom kolodvoru, policija sve istražuje

Najnovija vijest
Autor
Karolina Lubina
26.08.2025.
u 09:01

Grupa ljudi prelazila je prugu, a on nije stigao prijeći i vlak ga je zakačio, kaže jedan očevidac. No policija ne može to potvrditi dok sve ne istraži i ne završi očevid

Policija provodi očevid nakon što je jedan stariji muškarac stradao jutros na zagrebačkom Glavnom kolodvoru. Očevidac je za 24 sata ispričao kako je vlak naletio na muškarca koji nije uspio prijeći prugu na vrijeme. 

– Vlak je dolazio oko 6 i 20 sati. Grupa ljudi prelazila je prugu, a on nije stigao prijeći i vlak ga je zakačio. Okrenuo ga je šest, sedam puta. Nekoliko njih pokušalo ga je oživjeti, ali neuspješno. Čovjek je stariji, ima oko 70 godina – ispričao je očevidac za 24 sata.  

Međutim, u policiji ne mogu potvrditi ništa dok očevid traje. – Treba se utvrditi je li mu pozlilo pa se srušio ili je došlo do naleta vlaka ili je nešto drugo. Zasad je jasno da nema elemenata kaznenog djela – rekli su nam u PU zagrebačkoj.  

Ključne riječi
poginuo muškarac Glavni kolodvor

Komentara 1

Pogledaj Sve
IS
istokdole
09:46 26.08.2025.

Treba tamo na paromlin napraviti prijelaz, pješački nadvoznja, nadpješnjak

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još