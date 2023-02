MUP upozorio građane: 'Na terenu je maksimalan broj policajaca, ne krećite na put!'

Prema informacijama Hrvatskog autokluba, do daljnjega nema slobodnog cestovnog pravca za sve skupine vozila iz Dalmacije prema unutrašnjosti i obrnuto. Na DC 1, u blizini mjesta Otrić i Malovan nalazi se zaustavljena kolona od oko 100-tinjak vozila koja zbog snijega na kolniku ne mogu nastaviti put prema Gračacu.

- U pomoć građanima uputili su se policijski službenici PGP Gračac zajedno sa pripadnicima HGSS-a i Zimskom službom. Dio gostujućih navijača s utakmice Dinamo-Hajduk koji se nakon utakmice ipak uputio na autocestu, smještaj je potražio u privatnom aranžmanu, dok se dio nalazi na odmorištima gdje su u funkciji ugostiteljski objekti - objavio je MUP te su istaknuli:

- Ravnateljstvo policije već je tijekom dana angažiralo dodatne policijske snage, a večeras je angažiran maksimalan broj policijskih službenika koji se brinu o sigurnosti te su na usluzi građanima na odmorištima i cestama. Još jednom apeliramo na građane, ne krećite na put!

Zbog olujne bure i snijega i za sutra je izdano upozorenje za veći dio Hrvatske. Snijeg će padati u većem dijelu Hrvatske, a na Jadranu se očekuje jaka bura. Prema prognozi DHMZ-a, u unutrašnjosti će biti pretežno oblačno, mjestimice susnježica i snijeg, osobito u prvom dijelu dana, ponajviše u gorju. Na Jadranu promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, uglavnom u Dalmaciji. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu jaka i olujna bura, na krajnjem jugu umjereno do jako jugo. Minimalna temperatura zraka između -4 i 0, a na Jadranu 3 i 9 °C. Najviša dnevna od -1 do 4, na Jadranu od 6 na sjeveru do 13 °C na jugu.