Najmanje 25 vozača ušlo na zatvorenu dionicu autoceste pa ostali zaglavljeni u snijegu

Unatoč tome što nema niti jednog slobodnog cestovnog pravca niti za jednu skupinu vozila iz smjera Dalmacije prema unutrašnjosti i obrnuto, najmanje 25 vozača ušlo je na zatvorenu dionicu autoceste A1 kod tunela Sveti Rok. Ekipe HAC-a trenutno su na terenu i pokušavaju doći do putnika koji su ostali zaglavljeni u snijegu, rekla je za Index Andrea Vrsaljko, voditeljica HAC-ove službe za odnose s javnošću.

- Nažalost, imamo ljude koji su probili zabranu i, bez obzira na sve, prošli. Sa sjevera ih je prošlo najmanje 15, a s juga deset. Trenutno se čisti i probija do ovih na sjeveru. Pokušat će ih vratiti do Svetog Roka, ali proći do juga se ne može. Ta dionica je od 7:30 zatvorena zbog bure, ne zbog snijega. S obzirom na to da je dionica zatvorena, snijeg koji pada se ne čisti. Zatvorena je i D1 - rekla je Vrsaljko dodajući da su automobili zapeli u snijegu. Ekipe HAC-a prvo će očistiti sjeverni dio zatvorene dionice autoceste i vratiti automobile koji su zapeli, a zatim će se prebaciti na putnike koji su zapeli na jugu.

Zbog većeg broja vozila koja su već isključena iz prometa na odmorištima i parking mjestima iz HAK-a savjetuju da se ne kreće na put na navedenoj relaciji. Zbog iznimno nepovoljnih vremenskih uvjeta uzrokovanih snijegom u Lici i Gorskom kotaru, te jakom burom u priobalju, mole vozače da poštuju ograničenja na pojedinim državnim cestama koje su zatvorene za sav promet odnosno za pojedine skupine vozila te da ne kreću na put ukoliko nije neophodno.

VIDEO Teška nesreća na A1: Prevrnuo se autobus, jedna osoba poginula