MUP se oglasio oko Hvaranina koji tvrdi da je pozvan na razgovor jer je Jandrokovića nazvao Njonjo

MUP je u petak izdao priopćenje u kojem pojašnjava postupanje policijskih službenika nakon što se u medijima pojavila priča Hvaranina Tonija Beroša koji je kazao da je pozvan na obavijesni razgovor nakon što je preko telefona Gordanu Jandrokoviću kazao da je Njonjo.

Iz MUP-a kažu da se radi o standardnom sigurnosnom protokolu kad su u pitanju štićene osobe te napominju da štićena osoba ne može ni na koji način utjecati na sigurnosne protokole, odnosno utjecati na postupanje ili nepostupanje policije.



"Tako u skladu sa sigurnosnim procedurama koje se provode prilikom provođenja mjera osiguranja i zaštite štićenih osoba, objekata i prostora, policija obavlja sigurnosni pregled svih poštanskih pošiljki koje se unose u štićene objekte i prostore, a štićene osobe dužne su prijaviti svu komunikaciju upućenu prema njima s nepoznatih brojeva telefona, nepoznatih adresa elektroničke pošte i općenito iz nepoznatih komunikacijskih izvora. Nakon što se provede prethodno navedena procedura, nadležne stručne službe poduzimaju mjere i aktivnosti iz svog djelokruga rada s ciljem utvrđivanja mogućeg ugrožavanja štićene osobe", poručuju iz MUP-a.

Podsjetimo, Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izjavio je u srijedu navečer, u intervjuu za RTL televiziju, da nije istina da on ima veze s postupanjem policije u slučaju Hvaranina koji mu je, kako je u Saboru ispričao predsjednik HSS-a Krešo Beljak, prije mjesec dana u telefonskom razgovoru rekao – Njonjo.

Jandroković je tvrdio da nikoga nije prijavio za prijetnju, a gospodin o kojem je riječ odlučio je zbog toga istupiti u medije i ispričati svoju stranu priče za Novi list. Riječ je o Toniju Berošu, turističkom radniku iz Starigrada na Hvaru, koji je ispričao što se to točno dogodilo 5. kolovoza.

– Jandroković ne govori istinu. Nije valjda da službe prisluškuju njegove privatne razgovore i da me na temelju toga policija zvala na obavijesni razgovor. Ne znam kako bi policija doznala da smo nas dvojica razgovarala da im Jandroković to nije rekao, naglašava Beroš.

Tvrdi da ima svjedoke za sve što je kazao u komunikaciji s predsjednikom Sabora jer su u tom trenutku bili u njegovu društvu.

– Ovako je to bilo, ja sam Jandrokovića nazvao kako bih mu čestitao Dan pobjede i on mi se isprva nije javio. Na tome bi i ostalo da on, jer je imao zabilježen moj propušteni poziv, mene nije naknadno nazvao. Ja sam samo rekao: Dobar dan, gospodine Njonjo. Ništa više nisam uspio izgovoriti. Jandroković je odmah počeo vikati nabijem te na k****, idiote, majmune… Opsovao mi je majku, totalno me izvrijeđao i zatim prekinuo razgovor ispričao je za Novi list. – Svega nekoliko sati kasnije policajci su mi uručili poziv da moram sutradan ujutro doći u njihovu postaju. Zamislite, rekli su mi da me jedna starija gospođa iz Zagreba prijavila zbog prijetnje. Mislio sam si ja, kojoj sam to ženi iz Zagreba prijetio. Ništa nisam razumio. Jandrokovića uopće nisu spominjali. Odbio sam ići na policiju jer sam za to jutro već imao organiziran jedan izlet. Znate, ja sam i skiper. Onda mi je ujutro osobno stigao policijski inspektor iz Jelse i s njima sam u autu obavio službeni razgovor. U ne više od dvije minute ispričao sam mu sve što je bilo između mene i Jandrokovića. On me pitao je li to zaista istina i od tada me policija više nije kontaktirala, rekao je Beroš.