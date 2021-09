Beljak: Jandroković je počinio navodno dva kaznena djela; Jandroković: Popularizirate pogrdni nadimak

Nakon dvomjesečne ljetne stanke Hrvatski sabor počinje redovno jesensko zasjedanje koje prema Ustavu traje do sredine prosinca.

Zasjedanje će otvoriti 'aktualnim prijepodnevom' u kojemu će pitanja članovima Vlade postaviti 39 zastupnika, prva će to učiniti Dragana Jeckov (SDSS), posljednji HDZ-ov Ante Bačić.

Tijek događaja:

13:33 - Krešo Beljak u svojem pitanju pitao je Andreja Plenkovića je li on upoznat s kaznenim djelima koje je ovog ljeta, prema njemu, počinio Gordan Jandroković.

- Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, imam jedno pitanje za vas. Jeste li upoznati s informacijom potvrđenom iz više izvora iz mog osobnog razgovora sa svjedocima da je vaš praktički najbliži suradnik gospodin Jandroković ljetos navodno počinio dva ozbiljna kaznena djela za koje su inače predviđene zatvorske kazne. Naime, dana 05. kolovoza jedan, inače HDZ-ov simpatizer, glasač zamolio je jednog njihovog zajedničkog poznanika da mu da broj gospodina Jandrokovića kojeg čovjek neizmjerno simpatizira i cijeni s ciljem da ga osobno nazove da mu čestita praznik Dana pobjede i zahvalnosti, što mu je dotični gospodin u najboljoj namjeri i dao. Nakon što ga je nazvao i uspio dobiti, gospodin Jandroković ga je sasuo salvom najvulgarnijih uvreda i odmah mu spustio slušalicu.

Beljak je istaknuo kako to nije kazneno djelo, već ono što je uslijedilo.

- Već idućeg dana taj vaš simpatizer dobio je poziv od police na obavijesni razgovor u funkciji osumnjičenika za kazneno djelo prijetnje. Na obavijesnom razgovoru je kao turistički djelatnik izgubio vrijeme i materijalnu korist jer se cijeli događaj dogodio u špici turističke sezone, a da ne govorimo o pretrpljenom stresu. On je saznao da je prijava stigla iz Zagreba te da ga je prijavio gospodin Jandroković ili netko u njegovom nalogu, po čemu postoji opravdana sumnja da je Jandroković počinio dva kaznena djela. Kazneno djelo lažnog prijavljivanja kaznenog djela te kazneno djelo zloupotrebe položaja i ovlasti jer je očito da je promptna reakcija PP Hvar nije mogla ići bez intervencije s viših razina - ustvrdio je Beljak.

Na sve to rečeno, Jandroković je pozvao Plenkovića na odgovor.

- Nije mi poznato. Ne znam kakvo je ovo pitanje za aktualni sat. Pitajte predsjednika Sabora pa će vam on nešto reći ako ima ikakvih. Jeste rekli PP Hvar? - priupitao je Beljaka koji mu je pak potvrdio.

- Ne znam ništa ni preko hvarske linije. Ne znam. Nemam vam što reći na ovo, ne znam koliko kreativan da budem. Mogu jedino govoriti o drugim temama. Ja sam za razliku od vas ok. HSS će na doći na desni centar, kad tad - poručio mu je uz osmijeh Andrej Plenković.

Beljak mu je odmah odgovorio da je 'ok' i ustvrdio je kako izražava nezadovoljstvo time, ali je to i očekivao.

- Oštećena osoba je gospodina Jandrokovića naslovila kao Njojo, naivno misleći da je gospodinu Jandrokoviću taj nadimak simpatičan bez ikakve namjere da ga tako povrijedi. Pola medija naslovljava ga kao Njonjo i nije se mogao odavati dojam da mu to smeta - kazao je Beljak.

Ustvrdio je da organi vlasti ne reagiraju na prijetnje koje dobivaju drugi.

- Poznato je da vi imate nadimak, pola države mene zove Pajserom. Nitko nadimak ne smatra prijetnjom - dodao je Beljak odgovarajući Plenkoviću.

- Ovo je bilo vrlo korektno od vas, kolege zastupnika, da na ovaj način iskoristite ovu temu da biste mogli popularizirati ovaj pogrdni naziv kojim me ne nazivaju moji prijatelji i poznanici, već oni koji me ne vole. Ja vam se na tome najviše zahvaljujem i nemam vam što dodatno reći na to. Hvala vam lijepa, izvolite sjesti - poručio mu je za kraj Jandroković.

12:36 - S. Bartulica iz Domovinskog pokreta je pitao Beroša hoće li dobiti zdravstveni djelatnici dobiti otkaz ako se ne cijepe.

- Činjenica je da neki ostvaruju profit, a treba im zahvaliti što su osmislili cjepivo. Kad je riječ o potvrdama u zdravstvenom sustavu, možete zamisliti što je meni postulat. Želimo li otići u nesigurnu zdravstvenu ustanovu? Ne. Potvrda nije optimalna, ali je najbolji instrument. Uključili smo zato i testiranje za njih koji nisu se cijepili. Radimo sve da ne vršimo pritisak na zdravstvene djelatnike.Meni je imperativ osigurati sigurnost u zdravstvu.

10:59 - Zastupnica Ivana Kekin pitala je ministra Beroša o tome kad će se uvesti hitna helikopterska medicinske služba.

- Od prvog dana svog mandata počeo sam s hitnom helikopterskom službom. U idućem razdoblju je to u planu. Mi ćemo raspisali međunarodni natječaj za raspisivanjem hitne helikopterske medicinske službe - kazao je ministar Beroš i ustvrdio kako im je važno imperativ.

10:53 - Pandemija je podijelila društvo na one koji su se cijepili i oni koji se nisu. Građani su se podijeli na one koji su uštedjeli i one koji su morali koristiti prešutne minuse. Koliko je ukupni iznos? Koliko je tih građana koji su pod prešutnim minusom već pod ovrhom? Hoćete li vi zabraniti prodaju tih minusa raznoraznim agencijama? - upitao je Lalovac ministra Marića.

- U danima koje slijede građani očekuju rješenje tih problema. Nisam u funkciji nikakvog odvjetnika. Podaci s kojima raspolažemo su oni koje smo dobili od HNB-a. 2010. godine u hrvatski pravni sustav je ušao dozvoljeni minus i prešutni minus. Ta dva instituta trebala bi biti regulirana. 839 420 građana je u režimu prešutnog minuta u prosječnom iznosu od oko 8000 kuna. Mi nećemo dozvoliti da se minusi ukinu ili još manje da se minusi trguju - kazao je ministar Marić.

10:35 - Ministar zdravstva Vili Beroš govoreći u Saboru potvrdio je kako je danas u Hrvatskoj 1835 novozaraženih te je sedam osoba preminulo. Više o tome pročitajte OVDJE

10:19 - Peđa Grbin pitao je premijera o Zakonu o obnovi koji je donesen prošle godine i o kojem je već najavljena izmjena. Upitao ga je kad će početi obnova.

- Što se tiče obnove, točno je da je prije godinu dana osvojili Zakon o obnovi. Hrvatska je jedina zemlja osim štete od COVID, doživjela dva razorna potresa. Šteta toga je COVID puta četiri. Svima nam je jasno da će obnova trajati godinama. Nisam ni ja zadovoljan dinamikom obnove - ustvrdio je i naveo da je Hrvatska dobila znatna sredstva za obnovu.

Kao jedan od razloga naveo je nesređenost oko vlasništva, pogotovo u Zagrebu. Istaknuo je da će nova izmjena Zakona utjecati na bržu obnovu, te se nada da će Zakon dobiti podršku svih zastupnika.

Peđa Grbin pozvao je Plenkovića da što prije donese dobar zakon i da će ga u tome podržati.

9:49 - Stipo Mlinarić pitao je Plenkovića hoće li tražiti odštetu od Srbije.

- Ovdje se ne radi o novcu - poručio je Mlinarić.

- Što se tiče za presudu Haškog suda, mi smo je pozdravili. Što se tiče odštete, to je tema koju smo podignuli na bilateralnu razinu. Radi se na toj temi. Pravda mora biti realizirana - kazao je premijer.

Naveo je da su svjesni patnje svih onih koji su prošli logore i ustvrdio je da nisu zaboravili ni na nestale.

Mlinarić mu je poručio da nema ništa protiv njega, ali država mora stati iza građana jer država daje novce udrugama gdje pojedinci tuži. Mlinarić je otkrio da ti ljudi gube tužbe pred srbijanskim sudovima.

9:45 - Dragana Jeckov iz SDSS je pitala Josipa Aladrovića što Središnji ured za demografiju planira učiniti kako bi poboljšali demografiju. Kazao je da će do kraja godine biti usuglašena strategija o demografiji koja će uključivati niz mjera brojnih ministarstava.

9:30 - Počela je sjednica Sabora.

Podsjećamo, Sabor očekuju i druge promjene. Naime, od 15. srpnja kad je bila bio kraj ljetnog zasjedanja u samim strankama došlo je do promjena. Miroslav Škoro i Vesna Vučemilović napustili su Domovinski pokret na čijem je čelu bio Škoro i pridružili se saborskom klubu Hrvatskih suverenista. SDP je isključio čak četiri svoja zastupnika i još uvijek nije poznato hoće li oni biti u njihovom klubu i ne.

Sabor će bez prekida zasjedati do 12. studenoga, nakon čega će napraviti stanku zbog obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Zastupnici se u Sabornicu vraćaju 24. studenoga i radit će sve do 15. prosinca.