Mrčela jedini detektirao probleme i nudi rješenja, a Dobronić zapravo nema program rada

Vrhovni sud upravo je objavio mišljenje Opće sjednice o petero kandidata koji su se javili na treći javni poziv za predsjednika Vrhovnog suda. Saborski Odbor za pravosuđe u četvrtak 9. rujna od 13 sati razgovarat će s kandidatima. Predviđeno je za svakoga od njih 15-minutno predstavljanje programa rada te pola sata za pitanja i razgovor.

Za dr. sc. Marina Mrčelu, koji je dobio 29 glasova od 31 prisutnog suca (dvojica sudaca nikome nisu dala svoj glas) u mišljenju Opće sjednice VS-a navedeno je da njegov životopis daje dovoljna jamstva da bi mogao uspješno obnašati dužnost predsjednika Vrhovnog suda i biti prvi čovjek sudbene vlasti.

Cijeli radni vijek je u sudstvu, prošao je sve razine sudovanja i poznaje sve segmente suđenja. Kao zamjenik predsjednika VS-a i predsjednik Kaznenog odjela upoznao je rad drugih sudova i sudaca, predsjednika nižih sudova te je uspostavio izravnu komunikaciju sa svima njima, što vrhovni suci smatraju vrlo važnim za unapređenje rada sudova na svim razinama. Izravnu i iskrenu komunikaciju imao je i s kolegama na Vrhovnom sudu, što je također vrlo važno za uredno funkcioniranje VS-a.

Podršku mu daju i zbog njegove akademske karijere jer to jamči i suradnju s akademskom zajednicom na načelima ravnopravnosti i uzajamnog uvažavanja. Kao predavač i autor obrazovnih materijala upoznat je i s radom Pravosudne akademije koju bi vodio kao predsjednik Upravnog vijeća. Vrlo je aktivan i u međunarodnim razmjerima, što jamči da bi uspješno predstavljao hrvatsko sudstvo. Svojim javnim istupima nedvojbeno pokazuje da dobro poznaje europske standarde neovisnosti sudbene vlasti te ih dosljedno tumači javnosti, što pretpostavlja neovisnost i samostalnost sudbene vlasti, bez obzira na često izvrgavanje kritici i omalovažavanju.

Mrčelin plan rada odlikuje se brojnim kvalitetama i prednostima u odnosu na ostale kandidate jer je jasno, iscrpno i točno detektirao izazove s kojima se suočava Vrhovni sud i ponudio je realna i izvediva rješenja. Realno su prikazani i nužni potezi koji su ostvarivi jedino u suradnji s druge dvije vlasti.

Prena mišljenju sudaca VS-a, jedino Mrčelin plan rada prepoznaje i poštuje ustavnu i zakonski definiranu ulogu predsjednika VS-a. Pri tome ne iznosi ideje koje bi se mogle smatrati pokušajem (nedopuštenog) utjecaja na odluke sudskih vijeća u pojedinim predmetima ili grupama predmeta, pa makar i samo kroz isticanje vlastitih ideja o stavovima i pravnim shvaćanjima koje bi suci trebali zauzimati.

Za mr. sc. Radovana Dobronića, koji je dobio četiri glasa sudaca koji su istodobno dali glas i Mrčeli, obrazlaže se da se za sudske karijere bavio uskim segmentom trgovačkog prava te u usporedbi s drugim kandidatima nema potrebnu širinu poznavanja svih izazova s kojima se suočavaju suci i sudovi u svim granama sudovanja. Nedostatak mu je i što nema nikakvog iskustva u rukovođenju.

Posebno se ističe da zadnjih nekoliko godina nije ostvarivao rezultate rada propisane Okvirnim mjerilima za rad sudaca pa je pitanje na koji bi način od drugih sudaca svojim autoritetom mogao tražiti da ostvaruju propisane norme. "Štoviše, kandidat obezvređuje propisana Okvirna mjerila, a što je protivno općem nastojanju da je potrebno povećati ažurnost i učinkovitost sudaca i sudova u Hrvatskoj", navode u mišljenju.

U programu Dobronić ne daje bilo koju ideju o tome kako postići bolju učinkovitost sudbene vlasti te je mišljenje Opće sjednice da to zapravo ne predstavlja program rada. Vrhovni suci smatraju da on zapravo iznosi preporuke kako bi sudovi trebali suditi u nekim vrlo uskim trgovačkim stvarima, a to je ono što predsjednik suda ne smije raditi. Razmišljanja i komparativne analize Dobronića dobrodošle su za neku akademsku raspravu, ali s obzirom na realnosti s kojima se bez svoje krivnje suočava VS i postojeći zakonski okvir, čine posve suvišan dodatak. Stoga vrhovni suci smatraju da ne može biti na čelu najvišeg suda.

Za Barbaru Gundić obrazložili su da nije iznijela ni jednu ideju o tome kako riješiti zaostatke i kako organizirati rad VS-a, već citira niz propisa.

Sutkinja dr. sc. Lana Petö Kujundžić poznata je vrhovnim sucima kroz svoj rad u VS-u kao savjetnica te stoga smatraju da ne bi uspješno mogla obavljati poslove predsjednice VS-a. Njezin su program rada ocijenili šturim, bez konkretnih mjera.

Odvjetnik dr. sc. Šime Savić po ocjeni vrhovnih sudaca, sudeći po životopisu i predloženom programu rada, nema vidljive iznimne kvalitete zbog kojih bi mogao biti uspješan predsjednik VS-a. Program je sastavio kao da mu je povjerena misija cjelokupne reforme sudbene vlasti, također bez konkretnih prijedloga kako unaprijediti i promijeniti rad VS-a.

