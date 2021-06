Može li se pravno zabraniti pozdrav 'ZDS': Političari su podijeljeni, evo što kažu

Predsjednik Koordinacije židovskih općina u Hrvatskoj Ognjen Kraus ponovo je jučer najavio upućivanje u saborsku proceduru izmjena Kaznenog zakona kojima bi se zabranilo isticanje ustaškog pokliča “Za dom spremni”. Kraus kaže da će takav zakon u proceduru prije ljetne stanke u saborskom zasjedanju, koja počinje 15. srpnja, a uvjeren je da bi mogao dobiti potporu parlamentarne većine jer, kaže, u njoj nema nikoga tko bi mogao biti protiv takvih zakonskih izmjena.

Nije prva inicijativa

– Pitanje je samo dobre volje i smatram da se parlamentarnom većinom taj zakon može izglasati – izjavio je Kraus i nastavio kako u sadašnjoj saborskoj većini nema nijedne ekstremno desne stranke pa zato nema ni razloga da takve zakonske izmjene ne budu izglasane, što bi značilo da bi stranke koje bi se usprotivile ovom prijedlogu smatrao ekstremno desnima.

Ovo nije prvi put da Kraus najavljuje zabranu ZDS-a u Kaznenom zakonu. Tu je inicijativu pokrenuo još početkom godine, od kada je upriličio već tri sastanka s predstavnicima stranaka vladajuće koalicije. U travnju je s jasenovačke komemoracije poručio da inicijativa ima i potporu HDZ-a, no njegovu je izjavu uskoro relativizirao predsjednik kluba zastupnika te stranke Branko Bačić, poručujući kako se o svemu treba još razgovarati. U HDZ-u ni u Banskim dvorima ni jučer se nije moglo doznati kako bi se postavili kada bi ovakav prijedlog došao u saborsku proceduru. Uputili su nas tek na izjavu koju je dan ranije dao premijerov posebni savjetnik, akademik Zvonko Kusić za N1 televiziju, a on, čini se, nije sklon izričitim zakonskim zabranama. Kusić je podsjetio na zaključke tzv. Vijeća za suočavanje s prošlošću te zaključio kako bi donošenje novog zakona moglo izazvati kontraefekt. Iz Vlade istodobno podsjećaju da i u okviru postojećeg zakonodavstva postoje pretpostavke za kažnjavanje isticanja spornog pokliča, što bi značilo da ne vide potrebu interveniranja u zakone, iako je sudska praksa po ovom pitanju krajnje neujednačena.

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak ističe kako je njegova stranka protiv svih oblika totalitarizma, ali kako zabranama, kao liberali, nisu skloni. Ističe da bi se, bude li se razmatralo pitanje ZDS-a, moralo razgovarati i o isticanju simbola koji eksplicitno ukazuju na komunizam. Slično govore i u desnim oporbenim strankama. Iz Mosta poručuju kako su oni protiv zabrana te kako se protiv veličanja totalitarizama treba boriti edukacijom. Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta kaže kako treba ili zabraniti isticanje simbola svih totalitarizama, dakle i komunizma, ili ne ići u zabrane, a suverenist Hrvoje Zekanović ne vjeruje da će takav prijedlog uopće doći u saborsku proceduru. Podsjeća, naime, da Kraus nije ovlašten podnositi prijedloge u saborsku proceduru, a SDSS bi, preuzme li takvu inicijativu, kaže, riskirao raskid koalicije s HDZ-om.

Prvi SDSS-ovac Milorad Pupovac kazao nam je pak kako će se o tome razgovarati na idućim sastancima s inicijatorom izmjena koje bi, po Krausovim riječima, u proceduru trebali uputiti zastupnici nacionalnih manjina. Pupovac je, međutim, svjestan kako je to nekim strankama, među njima i HDZ-u, teška odluka.

Potrebno 76 ruku

– Ne bježimo od toga da prijedlog uputimo u proceduru, ali to treba biti zajednički prijedlog, prije svega organizacija naroda žrtava i njihovih političkih predstavnika. O tome će se razgovarati na idućim sastancima inicijative, a razgovarat ćemo i sa svima s kojima procijenimo da ima smisla razgovarati. Nekim strankama je lakše, a nekima teže donijeti odluku o ovom pitanju, bila ona pozitivna ili negativna, i mi razumijemo one koji trebaju dodatne razgovore oko toga – kazao nam je Pupovac koji je i novinarima u Brezovici, na pitanje hoće li zabrana ZDS-a biti SDSS-ov uvjet za opstanak vladajuće koalicije, odgovorio kako to pitanje ne bi trebalo biti predmet uvjetovanja, već razgovora.

Očito je da je riječ o pitanju koje bi moglo biti prilično “vruć krumpir” za vladajuću koaliciju. A uz jasno protivljenje desne oporbe, jedini način da ovaj prijedlog prođe u Saboru je koalicijski dogovor budući da je Kazneni zakon organski, što znači da je za njegove izmjene potrebno skupiti minimalno 76 zastupničkih ruku.

VIDEO Milanovićev govor u Brezovici