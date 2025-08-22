Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Valentina Wiesner
Autor
Valentina Wiesner

Suprotno signalima iz udruge čiji je član, Valamar ubrzano stječe vlastite dionice – zna li nešto što HUT ne zna?

storyeditor/2025-08-21/PXL_090725_135293279.jpg
Srećko Niketić/Pixsell
22.08.2025. u 09:40

Osobama na rukovodećim položajima zabranjeno je trgovati dionicama vlastite tvrtke 30 kalendarskih dana prije objave godišnjih ili polugodišnjih financijskih izvještaja, to su tzv. zatvorena razdoblja.

Da poslušaju Warrena Buffetta kad onima koji se žele okušati na burzi savjetuje da investiraju samo u kompanije čije poslovanje razumiju, većina bi u Hrvatskoj trebala pobjeći iz ulaganja u turističku branšu. Dok jučer premijer Andrej Plenković na prvoj sjednici Vlade nakon godišnjih odmora iznosi podatke o turističkoj “sezoni”, ne srami se što još ne govori o turističkoj godini. Jer u toj smo stvarnosti, a ne samo semantici, odavno trebali biti. No dok se zadovoljavamo time da smo do prekjučer u ovoj godini ostvarili jedan posto više dolazaka i noćenja u odnosu na isto razdoblje lani, a prihode, velikim dijelom i zahvaljujući poskupljenjima, podigli 10,4 posto, u Hrvatskoj udruzi turizma (HUT), koja okuplja najveće turističke tvrtke, jadikuju kako domaći hotelski smještaj cijenama ne može pratiti povećanje troškova poslovanja jer su cijene hotelskog smještaja povećali 4,6 posto, “tek nešto više od stope rasta u konkurentskim EU mediteranskim zemljama od 3,9 posto”, dok su im troškovi rada porasli 11,7 posto (EU mediteranskoj konkurenciji 4,2 posto), a cijene hrane pet posto (konkurenciji 2,6 posto). Misle da su zato manje konkurentni. A ne zato što im hoteli ne vrve gostima cijele godine. To što direktor HUT-a Veljko Ostojić kuka znači da vjerojatno nešto hoće: obično su to neki poticaji ili olakšice koje bi trebala dati država.

Ključne riječi
burza turistička sezona Insajdersko trgovanje Valamar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Trump i Zelenski
Premium sadržaj
2
DENIS ROMAC

Zelenski izbjegao ponavljanje katastrofe iz veljače, ali mir u Ukrajini i dalje je daleko

Trumpova dobronamjernost prema Zelenskom možda je posljedica činjenice da Amerika nakon Trumpovog prostiranja crvenog tepiha pred osumnjičenim ratnim zločincem i agresorom, odgovornim za stotine tisuća mrtvih, nikad nije izgledala ovako slabo, što je možda zabrinulo i samog Trumpa, koji je posljednjih dana suočen s uvjerljivim optužbama da je postao Putinova marioneta

Učitaj još