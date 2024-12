Bank of the Year

The Banker: Zagrebačka banka dobitnica nagrade za najbolju banku u Hrvatskoj

Nagrada magazina The Banker – Bank of the Year, smatra se tržišnim standardom za bankarsku izvrsnost. Stručni žiri ocjenjuje vodeće svjetske financijske institucije na temelju sposobnosti ostvarivanja povrata, stjecanja strateških prednosti te izvrsnosti u pružanju usluga klijentima.