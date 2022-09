Most se potpuno svrstao uz najnegativniju struju u suvremenoj politici na Zapadu

Most je jedna od intrigantnijih pojava na našoj političkoj sceni. Njegov uspjeh na izborima za Sabor potkraj 2015. već sam po sebi upisao je tu stranku u hrvatsku političku povijest. Do tada se nikada nije dogodilo da se na parlamentarnim izborima (znalo se to događati na razinama gradova i općina, pa čak i na izborima za predsjednika) neka politička stranka pojavila prvi put i odmah postala treća politička snaga u zemlji, i to s takvom pozicijom da je jedino o njoj ovisilo tko će sastaviti novu vlast. Takav politički uspjeh Most zahvaljuje konceptu stranke u tom trenutku, a što je zapravo bila svjetonazorski široka koalicija pojedinaca koji su se na lokalnim razinama dokazali kao borci za bolje javno upravljanje.