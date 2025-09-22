Moskvom odjekivale eksplozije, gradonačelnik priznao: Srušili smo 11 dronova

Glavni grad Rusije večeras je zasut dronovima, no još nema informacija o ozlijeđenima ni o šteti. Ruski mediji pišu kako je napad odbijen. "Ruske snage protuzračne obrane odbile su napad dronova koji su letjeli prema Moskvi, objavio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin na Telegramu, prenose RIA Novosti. "Sedam bespilotnih letjelica koje su napale Moskvu su uništene", napisao je. Kasnije je izvijestio o još četiri oborene bespilotne letjelice. RIA pišu kako preliminarnim informacijama, nema štete. Sve hitne službe su na mjestu događaja. Prema izvješćima medija, očevici su čuli eksplozije u centru grada i jugozapadu, a neki letovi za Moskvu su preusmjereni.