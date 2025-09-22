Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 184
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
UKRAJINSKI NAPAD

Moskvom odjekivale eksplozije, gradonačelnik priznao: Srušili smo 11 dronova

Najnovija vijest
VL
Autor
Vecernji.hr
22.09.2025.
u 20:54

Sve hitne službe su na mjestu događaja. Prema izvješćima medija, očevici su čuli eksplozije u centru grada i jugozapadu

Glavni grad Rusije večeras je zasut dronovima, no još nema informacija o ozlijeđenima ni o šteti. Ruski mediji pišu kako je napad odbijen. "Ruske snage protuzračne obrane odbile su napad dronova koji su letjeli prema Moskvi, objavio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin na Telegramu, prenose RIA Novosti. "Sedam bespilotnih letjelica koje su napale Moskvu su uništene", napisao je. Kasnije je izvijestio o još četiri oborene bespilotne letjelice. RIA pišu kako preliminarnim informacijama, nema štete. Sve hitne službe su na mjestu događaja. Prema izvješćima medija, očevici su čuli eksplozije u centru grada i jugozapadu, a neki letovi za Moskvu su preusmjereni.

Ključne riječi
rat u Ukrajini dronovi Moskva napad

Komentara 12

Pogledaj Sve
Avatar Cro_Doc
Cro_Doc
21:01 22.09.2025.

Pretpostavljam da su krhotine napravile štetu kao i inače. Ukrajina je postala svjetski prvak u proizvodnji krhotina koje su kadre uništavati rafinerije, vlakove, skladišta i sl. Što bi tek bilo kad bi cijeli dronovi pogađali mete? 🤔

NI
nitkoinista
21:32 22.09.2025.

rokaj!!!!!!

HO
homofobic
21:26 22.09.2025.

Pitam se, kako si prva nuklearna vojna sila svijeta moze dozvoliti sramotu da tamo neka propala, korumpirana, nepostojeca drzavica im bombardira glavni grad?!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još