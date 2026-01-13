Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PONIŽAVANJE

VIDEO Rusi na afričkog vojnika stavili protutenkovsku minu: 'Čega se j***** bojiš? Hajde, kreni...'

Foto: Screenshot
1/3
Autor
Robert Jurišić
13.01.2026.
u 08:03

Geraščenko nije naveo detalje o tome gdje ili kada je video snimljen.

Anton Geraščenko, bivši zamjenik ministra u ukrajinskom Ministarstvu unutarnjih poslova, objavio je na svom X računu video za koji je rekao da prikazuje ruskog vojnika koji ponižava afričkog plaćenika. Snimka prikazuje Afrikanca koji na sebi nosi protutenkovsku minu. Na snimci se čuje kako ga ruski vojnik pita kako se zove. Nakon što je Afrikanac rekao da se zove Francis uslijedile su psovke i rasne uvrede. Rus tada govori kako će on sada trčati s tom minom kroz šumu. - Čega se j***** bojiš? Nemoj se u****. Hajde, kreni. Idi, idi - govorio mu ruski vojnik dok ga gura svojom puškom.

Geraščenko nije naveo detalje o tome gdje ili kada je video snimljen. Prema Geraščenku, borac je kasnije bio gurnut u napad uz upozorenje da će se ukrajinske jedinice braniti od takvih boraca. Istraživači ljudskih prava već dugo dokumentiraju kulturu zlostavljanja u dijelovima ruskih oružanih snaga u kojoj mlađe vojnike podvrgavaju zastrašivanju, prisili i ponižavajućem postupaju stariji ili duže služeći vojnici.

Human Rights Watch tu praksu opisuje kao sustavno zlostavljanje novih regruta, dok novije procjene ruske vojne kulture navode da problemi povezani sa zlostavljanjem i dalje uporno utječu na snage. Ranije je izvješćeno da su afrički migranti u Rusiji navodno bili namamljeni obećanjima civilnih poslova, a potom prisiljeni na vojnu službu ili proizvodnju dronova, uključujući Kamerunca koji je rekao da mu je obećan posao u tvornici, piše United24.

FOTO Svi ismijavaju cipele koje je Trump kupio svojim zaposlenicima
1/27
Ključne riječi
mina Rusija rat u Ukrajini

Komentara 4

Pogledaj Sve
LO
loraxy
08:30 13.01.2026.

Tu minu treba nagurat u š..k propagandistima u africi koji nagovaraju ovakve jadnike da idu ratovat za putlera

Avatar papigagolog
papigagolog
08:25 13.01.2026.

A što traži on u Ukrajini?

Avatar essek22
essek22
08:16 13.01.2026.

Čekamo rusofile da nam objasne da ovo nije istina... S rusima se nikad nitko nije usrećio, znaju to i srbi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!