VIDEO Rusi na afričkog vojnika stavili protutenkovsku minu: 'Čega se j***** bojiš? Hajde, kreni...'

Anton Geraščenko, bivši zamjenik ministra u ukrajinskom Ministarstvu unutarnjih poslova, objavio je na svom X računu video za koji je rekao da prikazuje ruskog vojnika koji ponižava afričkog plaćenika. Snimka prikazuje Afrikanca koji na sebi nosi protutenkovsku minu. Na snimci se čuje kako ga ruski vojnik pita kako se zove. Nakon što je Afrikanac rekao da se zove Francis uslijedile su psovke i rasne uvrede. Rus tada govori kako će on sada trčati s tom minom kroz šumu. - Čega se j***** bojiš? Nemoj se u****. Hajde, kreni. Idi, idi - govorio mu ruski vojnik dok ga gura svojom puškom.

Geraščenko nije naveo detalje o tome gdje ili kada je video snimljen. Prema Geraščenku, borac je kasnije bio gurnut u napad uz upozorenje da će se ukrajinske jedinice braniti od takvih boraca. Istraživači ljudskih prava već dugo dokumentiraju kulturu zlostavljanja u dijelovima ruskih oružanih snaga u kojoj mlađe vojnike podvrgavaju zastrašivanju, prisili i ponižavajućem postupaju stariji ili duže služeći vojnici.

Human Rights Watch tu praksu opisuje kao sustavno zlostavljanje novih regruta, dok novije procjene ruske vojne kulture navode da problemi povezani sa zlostavljanjem i dalje uporno utječu na snage. Ranije je izvješćeno da su afrički migranti u Rusiji navodno bili namamljeni obećanjima civilnih poslova, a potom prisiljeni na vojnu službu ili proizvodnju dronova, uključujući Kamerunca koji je rekao da mu je obećan posao u tvornici, piše United24.

In the video, a Russian humiliates an African mercenary with an anti-tank mine strapped to his torso and says that he is about to "run and hop through the woods." pic.twitter.com/zr2bnw9F7O — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 9, 2026