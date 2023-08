Morska kornjača napala ženu: Vrištala sam iz petnih žila, mala je plakala 'neću da mama umre'

Turisti koji odmaraju na Jadranu ovog ljeta čini se moraju paziti na još jednu dodatnu stvar kada se zapute na plažu - morske kornjače. Dojave o više napada na nekoliko dalmatinskih lokacija šire se društvenim mrežama, a najgore je prošla Anita Dadić koju je kornjača jučer napala tek nekoliko metara od plaže na Čiovu.

- Ja sam samo osjetila kako me nešto zgrabilo. Vrištala sam iz petnih žila i dozivala muža, 'Ante'. Okrenula sam se i ugledala to nešto ogromno smeđe. Bol je bila kao da vas netko ogromnim kliještima uhvati, zarije vam to u kožu i stišće, stišće. Mala je plakala 'neću da mi mama umre' - ispričala je potresena žena za Novu TV.

Njen je suprug brzo došao i odgurnuo životinju, a tek kada je vidio peraju shvatio je da se radi o kornjači, procjenjuje, 80 do 100 cm dužine. Anita će kao suvenir ove godine imati 10-ak centimetara dug ožiljak na leđima, no od napada će se oporaviti.

U pokušaju da doznaju zašto se kornjača zadržava u blizini plaže te zna li se predstavlja li znatnu opasnost za kupače, iz redakcije Nove TV javili su se oceanografskom institutu te nizu veterinarskih službi, no svi su odbili odgovornost, a nisu znali niti koja bi služba trebala izići na teren i zbrinuti životinju.

Simona Matas iz Aquariuma Pula istaknula je kako se radi o jedinci koja ima nekakav problem, jer zdrave glavate želve ne zadržavaju se uz obalu.

- Moramo znati da su kornjače solitarne životinje, da žive same. Iz tog razloga, mi ih i u oporavilištu držimo u zasebnim bazenima. Ne podnose društvo, ne vole društvo. Iz tog razloga, samo iz tog razloga, ne možemo reći da su agresivne - rekla je, dodajući kako ne namjerava izbjegavati more zbog potencijalnih napada kornjača.

