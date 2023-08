Građani javljaju da ih napadaju kornjače u moru: 'Bila je agresivna, krenula je za mnom...'

Na jednoj od plaža na Čiovu ženu je napala kornjača i to u plićaku. Drugi napad kornjače se pak dogodio u Slatinama.

- Supruga je bila na metar, metar i pol dubine kada je zavrisnula. Vidio sam siluetu nečeg velikog. Mislio da je hobotnica, a kada sam se približio shvatio sam da je - kornjača! Izvukao sam ženu dok je kornjača nastavila prema plaži gdje ju je natrag u more upotrebom sile vratio kupač ne bi li zaštitio sebe i ostale. Ugrizla ju je iznad leđa promjera 10 do 12 centimetara i ostavila veliki trag. Bila je duljine 80 do 100 centimetara. Odmah je rana prokrvarila i pomodrila" ispričao je muškarac za Slobodnu Dalmaciju.

Otišli su u bolnicu gdje su na prvi mah mislili da je ženu napala meduza. - Kada smo došli u bolnicu i oni su se nasmijali. Liječnicima je bilo intrigantno i pomalo smiješno. Dezinficirali su i previli ranu i dali joj tablete. Mora provjeriti antitetanus zaštitu. Čitao sam da su i u Crnoj Gori bili slični slučajevi.

No, kornjače inače ne napadaju ljude, možda se osjetila ugroženom...

Potom se Slobodnoj Dalmaciji javio Trogiranin M.M.(32) i podijelio slično iskustvo. Sve se dogodilo u Slatinama. Više puta ova je kornjača Trogiranina potjerala na obalu. Kaže kako se ponašala začuđujuće čudno i agresivno. On pak smatra da je ova glavata želva položila jaja u blizini i od tuda i njeno ponašanje.

Trogiranin se s djevojkom i bebom od svega šest mjeseci spustio na plažu. - Zaplivali smo s malenom, krenuli lagano u dubinu, a kako ja stalno ronim na tom dijelu ispod malene sam je odmah uočio. A što da vam kažem, susret oči u oči s kornjačom od 50-ak kilograma. Upućeni kažu da je, s obzirom na toliki broj kilograma poprilično stara. Riječ je o ženki, a ja pretpostavljam da je tu negdje položila svoja jaja. Od tuda i njena agresivnost - ispričao je.

Brzo sam djevojci rekao da s malenom bježi vani, što je ona i napravila, a onda se kornjača dohvatila mene. Sve se to događalo na nekih šest do sedam metara dubine - u jednom nam je dahu prepričao. Na kratko je izašao iz mora, da provjeri uznemirenu djevojku i bebu i onda se ponovno vratio u more, na mjesto ‘susreta‘.

- Ponovno je krenula za mnom, uspio sam je i snimiti, s obzirom da mi nitko nije vjerovao - kaže muškarac.

