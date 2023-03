'Molitelji' iskorištavaju vjerske obrede za svoje ciljeve koji su izvan religije

Svaka prva subota u mjesecu, kada se održava sada već ustaljena molitva katoličkih muškaraca na glavnom zagrebačkom trgu, izazove niz burnih reakcija sljedećih nekoliko dana. Te burne reakcije uglavnom dolaze s lijeve i liberalne strane javnosti te su obilježene osudama i problematiziranjem takvog oblika javnog djelovanja skupine katoličkih aktivista.



Reakcije idu čak do razine poziva na zabranu te vrste performansa jer on, prema toj interpretaciji, promovira neravnopravnost muškaraca i žena u hrvatskom društvu. Kada bi takva interpretacija bila jednoznačna i neupitna, tada bi doista ta aktivnost bila protivna temeljenim vrijednostima hrvatskog društva i ustavno-političkog poretka te bi se zahtjevi za zabranu mogli ozbiljno razmatrati. No pozivi na "predbračnu čistoću", "čednost u odijevanju (žena)", "za zaustavljanje prekida trudnoće" te "duhovno vodstvo muškaraca" ne mogu se jednoznačno protumačiti kao promoviranje povratka institucionalizirane diskriminacije žena.