Mobbing i što ne piše u Zakonu o diskriminaciji

Vijeće ustavnog suda kojim je predsjedala Ingrid Antičević Marinović usvojilo je ustavnu tužbu dr. sc. Vedrane Šuvar, učiteljice iz Zagvozda, koja je od šireg značaja za zaštitu radnika od uznemiravanja na radnom mjestu. Ključno pitanje bilo je ograničava li se sudska zaštita radnika od uznemiravanja i diskriminacije poslodavca samo na one razloge koji su taksativno navedeni u Zakonu o diskriminaciji (rasa, etnička pripadnost, boja kože, spol, jezik, vjera...) ili se odnosi i na druge razloge.

Bilo je dosuđeno 50.000 kn

U potonjem slučaju, prema stajalištu koje je zauzeo Županijski sud u Splitu, Šuvar nema pravo na zaštitu. Zato su preinačili prvostupanjsku presudu Općinskog suda u Imotskom koji je utvrdio da je Vedrana Šuvar uznemiravana postupcima ravnatelja škole čime je došlo do povrede njezina dostojanstva. Školi je naloženo da s tim prestane, a za naknadu štete zbog povrede osobnosti učiteljici je dosuđeno 50.000 kuna. Županijski sud u Splitu tu je presudu preinačio obrazlažući kako je sud u Imotskom zauzeo pogrešno pravno shvaćanje. Tvrdnje Vedrane Šuvar ne mogu se podvesti pod pojam diskriminacije, stav je višeg suda, niti je ona tvrdila kako sporni postupci u školi imaju za cilj ili stvarno predstavljaju povredu njezina dostojanstva na način kako to opisuje Zakon o diskriminaciji. Odvjetnički ured Mirko i Marko Perkušić u ustavnoj tužbi stoga je ironično zaključio kako to znači da sudsku zaštitu uživaju samo oni koji “imaju sreću” da su uznemiravani temeljem neke od zakonskih osnova. Ni za Ustavni sud to nije prihvatljivo jer bi to značilo da je uznemiravanje na radnom mjestu izvan tih zakonom definiranih osnova čak i dopušteno. Zbog toga je ukinuo presudu Županijskog suda u Splitu i istaknuo: “Ustavni sud smatra da pojam mobbinga uključuje svaku vrstu psihofizičkog zlostavljanja ili uznemiravanja na radnom mjestu, neovisno o tome je li ono uzrokovano nekom od zabranjenih diskriminacijskih osnova iz Zakona o suzbijanju diskriminacije” ili ima druge motive.

Povreda dostojanstva

Također, sud u Splitu propustio je uzeti u obzir da je tužba podnesena zbog povrede prava osobnosti prema Zakonu o obveznim odnosima, a ne temeljem Zakona o diskriminaciji. I za sud u Imotskom dokazana je povreda dostojanstva pa je viši sud mogao jedino zaključiti suprotno, a u protivnom radnik uživa zaštitu, ocjena je Ustavnog suda.