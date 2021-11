Mnogi Hrvati gorivo toče u BiH, no neki su naišli na ovaj problem: 'Skup je to bio šoping'

Zbog skupog goriva u Hrvatskoj, brojni građani odlaze u Bosnu i Hercegovinu točiti gorivo, no dvojica Osječana su se opekla zbog toga.

Iako je gorivo u BiH i do dvije kune jeftinije nego na crpkama u Hrvatskoj, gdje je cijena dizela 11, a benzina 11, 10 kuna, to gorivo je očito i nekvalitetnije.

Jednom se Osječaninu automobil jednostavno ugasio, a drugom je stradao filtar goriva.

– Ulio sam, vraćajući se s Kupresa u Osijek, pun rezervoar u automobil na crpki između Odžaka i graničnog prijelaza Svilaj. Nisam prošao nekoliko stotina metara i automobil je trznuo i ugasio se. Odmah sam posumnjao da je riječ o tzv. prljavom gorivu. Kontaktirao sam oca i nekoliko prijatelja koji znaju s autima, pa sam ipak upalio motor koji je ‘kašljucao‘ i potom u nižim brzinama, dodajući gas, propisno ga ‘propirio‘. U jednom trenutku vidio sam iza sebe gusti crni dim koji je izlazio iz ‘auspuha‘, a kada sam zaustavio auto, iz njega je izlazila prilična količina vode. Definitivno je riječ o prljavom gorivu – ispričao je Osječanin Ivan M. za Glas Slavonije.

Darko P. bio je pak na crpki kod Orašja krajem listopada. Nakon što je natočio pun spremnik benzina, u blizini graničnog prijelaza Županja odjednom se upalila žuta lampica motora na instrumentnoj ploči i došlo je do "trokiranja" motora.

– Nazvao sam svog automehaničara u Osijeku i nakon što sam mu opisao kako motor radi i da sam natočio gorivo, rekao mi je da je prema svemu sudeći došlo do začepljenja filtra goriva, a možda su stradali i injektori. Uputio me do svog kolege u Županji i pokazalo se kako je bio u pravu. Filtar je bio začepljen, a mijenjao sam ga prije približno 8000 kilometara, a interval za njegovu promjenu je 40.000 kilometara, tako da je definitivno loše gorivo bilo u pitanju. Ispraznili smo gorivo kod mehaničara, stavili novi filtar i ulili novo gorivo. Motor sada radi, no zbrajajući kupnju goriva u BiH i troškove mehaničara, skup je to bio odlazak u šoping – ispričao je Osječanin.

Da gorivo nije najbolje kvalitete, svjestan je i Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. On je u travnju ove godine Savjetu ministara BiH uputio zahtjev za razmatranje nove odluke o kvaliteti tekućih naftnih goriva, kojom bi se omogućila upotreba najkvalitetnijih goriva europskih standarda u BiH. Košarac je istaknuo da je sadašnja odluka zastarjela u pogledu EU standarda koji se odnose na kvalitetu goriva i ekološke zahtjeve, a primjenjuje se standard iz 2002. godine.

