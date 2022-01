Mladima i 100.000 eura. Je li to dovoljno da ostanu na selu?

Da bi se potaknula generacijska obnova, mladim poljoprivrednicima je nužna pomoć pri pokretanju poslovanja bespovratnim sredstvima za novoosnovana poduzeća, potpora dohotku i mogućnostima kao što je dodatno osposobljavanje, zaključak je konzultantske kuće za poljoprivredu i prehrambenu industriju Smarter, nakon analize je li podizanje potpora za mlade s 50.000 na 100.000 eura dobar motiv za ostanak u poljoprivredi.

Treba nam 20% mladih

- Iako je u desetak godina poboljšan omjer mlađih i starijih poljoprivrednika u Hrvatskoj, udio mladih nositelja je još veoma nizak i ispod prosjeka EU. Zato bi se ovim intervencijama potaknulo uključivanje mladih u sektor poljoprivrede, što bi trebalo dati doprinos specifičnom cilju generacijske obnove, ali i dovesti do boljih rezultata u poljoprivredi. Kombinacija viših izravnih plaćanja i ciljane potpore kod osnivanja poljoprivrednih gospodarstava olakšat će mladim ljudima početak bavljenja tim zanimanjem. To je svakako u interesu Europe, a posebno je to interes Hrvatske - kažu iz Smartera.

Podsjećaju kako se ruralna područja suočavaju s negativnim demografskim kretanjima, a generacijska obnova poljoprivrede predstavlja veliki izazov.

To pitanje se posebno aktualizira nakon objavljenih podatka posljednjeg popisa stanovništva koji je pokazao veliki gubitaka stanovnika, posebice mladih, na području županija koje su većim dijelom ruralne i u kojima je poljoprivreda značajnija gospodarska grana, posebno u Slavoniji.

- Iako je u ukupnom broju poljoprivrednika nešto malo više od 10%, mladi poljoprivrednici u proizvodnji koriste više od četvrtine ukupno korištenog poljoprivrednog zemljišta, a posjeduju i višu razinu znanja od starijih poljoprivrednika - tvrde iz Smartera.

Napominju kako si je s obzirom na naše strateške ciljeve, negativne demografske trendove te starosnu strukturu nositelja poljoprivrednih gospodarstava, Hrvatska postavila zadaću i cilj povećati udio mladih na 20%. U novom programskom razdoblju Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) EU, kroz hrvatski Strateški plan, prema dostupnim projekcijama, za mlade je poljoprivrednike planirano oko 120 milijuna eura od 2023. do 2027.

Godišnje 7,5 mil. eura

Od ukupno 1,87 milijardi eura za izravna plaćanja, za mlade je predviđeno 2% omotnice, odnosno 7,5 milijuna eura godišnje, a i oko 80 milijuna eura kroz Program ruralnog razvoja (PRR) – Intervencija za mlade poljoprivrednike.

Od 2014. do 2020. iz PRR-a, u okviru mjere 6.1.1 mladim je poljoprivrednicima odobrena potpora veća od 510 milijuna kuna, pri čemu je dosad isplaćeno više od 467 milijuna kuna.

Kroz dosadašnja tri natječaja potporu je ostvarilo 1453 projekta mladih poljoprivrednika. Zaprimljeno je ukupno 2212 zahtjeva kojima se potražuje oko 774 milijuna kuna, od čega je odobreno 656 zahtjeva. Trenutno se provodi i četvrti natječaj, za kojeg je alokacija oko 153 milijuna kuna, a natječaj je objavljen 15. studenog 2021. Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura.

- Budući da imamo više od 21.000 mladih poljoprivrednika, znači da je manje od 10% njih aplicirao za potporu od 50.000 eura. Kako se od 2023., očekuju i iznosi od 100.000 eura za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika sigurni smo da će interes biti znatno veći i da će predložena alokacija biti potrošena u cijelosti - kazali su iz Smartera.