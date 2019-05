Podvaljivao joj krivu namirnicu pa zaradio osude: Ti si čudovište!

Vegetarijanci su nerijetko na meti izrugivanja, a vegani gotovo uvijek.

Jedan je mladić tako svojoj djevojci pokušao dokazati kako nije potrebno izbaciti mliječne proizvode iz prehrane pa joj je podmetnuo mliječno vrhnje umjesto sojinog.

Djevojka mu je tvrdila kako od mliječnih proizvoda dobije akne, no on to nije vjerovao.

Zbog toga je zadnja dva mjeseca izlijevao vegansko vrhnje za kuhanje i u isti tetrapak ulijevao mliječnu verziju.

Njegov je plan bio djevojci pokazati kako može jesti što želi.

– Međutim, u zadnje vrijeme je stalno imala make-up na licu, a prošlu noć sam je prvi put vidio bez puder i bilo je jako loše. Kao da joj je lice puno insekata koji žele izaći. Shvatio sam da bi trebao izbaciti mliječne proizvode i njezina koža će se vratiti u normalu. Osjećam se loše, no u drugu ruku, radio sam to za njeno dobro – napisao je mladić koji se pohvalio svojim postupkom na Redditu.

Iako je očekivao podršku, nije je dobio.

– Ne samo da je zbog tebe dobila akne već si izdao njezino povjerenje jer misliš da znaš što je dobro za nju bolje od nje same – napisala mu je jedna žena dok je druga bila puno oštrija:

– Ti nisi samo šu..., ti si čudovište ako još nisi shvatio.

