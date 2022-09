Mladić osuđen na sedam godina zbog silovanja maloljetnice prepraćen je u zatvor

Vezano za vaš upit obavještavam vas da je dana 16. rujna 2022. godine prvookrivljenik prepraćen u zatvor u Zadru - izvjestila je danas Večernji list sutkinja Sandra Radanović glasnogovornica zadarskog suda o uhićenju mladića (22) koji je krajem srpnja na Županijskom sudu u Zadru nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od sedam godina zatvora zbog silovanja 15-godišnjakinje.

On je prvotno uhićen u Austrij, a smatralo se da je u bijegu jer se nije javio u zadarski zatvor kada mu je određeno dok se tijekom suđenja branio sa slobode.

- Za njim je prošli tjedan bila raspisana tjeralica, a u međuvremenu i europski uhidbeni nalog (EUN). Gdje i kako je uhićen za sada nije priopćeno, no nakon što je uhićen u dogledno vrijeme će biti izručen Hrvatskoj. Tjeralica je za njim bila raspisana jer se nije pojavio na objavi presude, što prema zakonu i nije morao, a izrečena mu je kazna viša od pet godina, što je značilo da mu je automatski određen i obligatorni istražni zatvor. Kako se sam nije javio na izdržavanje kazne, zadarski sud je za njim prvo raspisao tjeralicu, a zatim i EUN.

Što se tiče djela zbog kojih je nepravomoćno osuđen, on se teretio da je zajedno s još petoricom mladića od kolovoza 2018. do srpnja 2019. godine u više navrata seksualno zlostavljao i silovao tada 15-godišnju djevojčicu. Seksualne odnose s njom, na koje su je, prema optužnici, silili, su snimali mobitelom te su joj prijetili javnom objavom tih snimki. Horor kojem je bila izložena trajao je više od godinu dana, a osim za višestruka silovanja bili su optuženi i za iskorištavanje djece za pornografiju. U vrijeme počinjenja djela trojica mladića su bila punoljetna, dvojica mlađi punoljetnici, a dvojica maloljetnici. Kako je i žrtva u vrijeme počinjenja djela bila maloljetna, javnost je isključena sa suđenja radi zaštite žrtve. I inače su suđenja za silovanja i seksualna zlostavljanja zatvorena za javnost te se ne objavljuju identiteti radi zaštite žrtve kako bi se spriječila njezina dodatna viktimizacija.

Spomenuti prvo istražni, a zatim i sudski postupak svojevremeno je u javnosti snažno odjeknuo, jer su i žrtva i dio počinitelja bili maloljetni, a propitkivala se i odluka suca istrage da mladiće nakon privođenja pusti da se brane sa slobode. Na koncu od njih šestorice, četvorica su osuđena na zatvorske kazne. Prvookrivljeni je nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od sedam godina zatvora, drugookrivljeni na dvije godine i šest mjeseci, trećeokrivljeni na tri godine zatvora, a četvrtookrivljeni na godinu dana zatvora. Petooptuženi maloljetnik dobio je tri godine pridržaja maloljetničkog zatvora, dok je šestookrivljeni osuđen na rad za opće dobro.

Inače, za silovanje su zapriječene kazne do osam odnosno 10 godina zatvora, dok je za iskorištavanje djece za pornografiju zapriječena kazna do 12 godina zatvora. Statistike kažu da na svako prijavljeno silovanje ide njih 10 koja se ne prijavljuju, jer je sustav tako postavljen da se žrtva dodatno viktimizira. Osim toga, suđenja, kada i ako do njih dođe, traju godinama, a izrečene kazne u pravilu nisu visoke što dodatno destimulira žrtve da prijavljuju ovakva zlodjela. Prema statistikama MUP-a 2021. na području cijele zemlje evidentirana su 194 silovanja, od kojih su, kažu u MUP-u, tri ostala neriješena. No kada se lanjska brojka prijavljenih silovanja usporedi sa 164 iz 2020., jasno je da su te brojke u porastu. Većina takvih zlodjela prolazi ispod radara javnosti, jer ih policija u tišini istražuje.

