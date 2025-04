Mladić (20) otkrio zašto je otišao u brutalni rat za više od 21.000 eura: 'Ne želim da ona zna što to znači'

Dobit ćete izdašnu plaću, bonus i beskamatni kredit za kupnju kuće. Morat ćete se boriti na prvim crtama najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata, ponuda je mladima. Dva mjeseca nakon što je Ukrajina pokrenula nacionalnu kampanju za regrutiranje mladih ljudi da se bore u njezinim ostarjelim oružanim snagama godinu dana, manje od 500 ih je potpisalo ugovore, prema riječima Pavla Palise, vojnog savjetnika predsjednika Volodimira Zelenskog.

Pavlo Broškov, među nekoliko stotina mladih ljudi koji su do sada prihvatili ponudu, rekao je da vojnu službu smatra svojom dužnošću i da želi pomoći da svoju 6-mjesečnu kćer Polinu poštedi užasa s kojima se on suočio odrastajući tijekom sukoba. "Ne želim da moje dijete u budućnosti čak ni čuje riječ 'rat'," rekao je 20-godišnjak, jedan od sedam mladih regruta intervjuiranih za ovu priču koji će za oko dva mjeseca biti poslani u borbu s jedinicama na prvoj crti. "Jednostavno ne želim da ona zna što to znači", dodao je, piše Reuters.

Kao novi otac koji sanja o kupnji stana za svoju obitelj, Broškov je također bio privučen financijskim uvjetima programa regrutacije, koji je pokrenut u veljači ciljajući na one od 18 do 24 godine. Uz hipotekarni kredit, paket uključuje mjesečnu plaću do 2.900 dolara ( ( 2556 eura), što je daleko iznad nacionalnog prosjeka od oko 520 dolara, novčani bonus od 1 milijun hrivnji (24.000 dolara ili oko 21.157 eura) i jednogodišnje izuzeće od mobilizacije nakon godine dana službe. Broškovljeva 18-godišnja supruga razumije potrebu za obranom zemlje, ali ne može prestati agonizirati nad opasnošću.

"Smrt sada progoni mog muža i može ga sustići u bilo kojem trenutku," rekla je Kristina Broškov, koja se vratila živjeti s roditeljima. "Novac je motivacija, ali umrijeti za novac stvarno nije vrijedno toga", dodala je.

Mladi regruti se pripremaju za odlazak na front u vrijeme kada ruske snage nastavljaju napade duž više frontova, čak i dok administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa traži pregovarano primirje. Zelenski je u siječnju rekao da Ukrajina ima 980.000 ljudi pod oružjem, dok je prošle godine ruski predsjednik Vladimir Putin naredio povećanje ruskih oružanih snaga za 180.000 na 1,5 milijuna aktivnog vojnog osoblja.

Ukrajinski vojni rok je na snazi za većinu odraslih muškaraca nakon punog ruskog napada 2022. godine, a Kijev je prošle godine smanjio dob onih koji su po zakonu obvezni prijaviti se s 27 na 25 godina u nastojanju da osnaži svoje snage. Plan regrutacije mladih označava odmak od prisilne mobilizacije, koja je bila otežana nepovjerenjem javnosti, i dio je šireg nastojanja da se vojska učini profesionalnijom i održivijom, kažu dužnosnici. Prosječna dob ukrajinskih vojnika na bojištu je 45 godina, rekao je viši diplomatski izvor s poznavanjem obrambenih sposobnosti zemlje.

Serhij Filimonov, zapovjednik bataljuna Da Vinci Wolves koji služi na istočnoj fronti Pokrovsk, rekao je da se mnogo motiviranih mladih ljudi prijavilo čak i prije kampanje regrutacije. Stoga nije očekivao da će se mnogi od 18 do 24 godine prijaviti za program, dodajući da sam novac nije dovoljna motivacija za borbu u ratu. Oleksandr Moroz, vojni instruktor u jednoj od brigada, rekao je da je većina mladića koje je obučavao bila privučena financijskim koristima, iako je opisao dosadašnje regrutiranje kao "kap u moru" u pokušajima snižavanja prosječne dobi na prvoj crti. "U ovoj fazi, oni su još uvijek djeca, velika djeca," dodao je.

Osim što su privučeni novcem, regruti su različito rekli da su se pridružili kako bi branili svoju domovinu, imali veću kontrolu nad svojom sudbinom nego da su jednostavno regrutirani i potencijalno izgradili vojnu karijeru. Iako im još preostaje nekoliko tjedana obuke prije raspoređivanja, njihovo prvo iskustvo simuliranih artiljerijskih i dronskih napada došlo je kao šok nekima.

"To je kao TikTok i stvarni život: postoji velika razlika. U videu izgleda tako cool, tako lako, ali u stvarnosti nije," rekao je Zaharij Šatko, 24-godišnjak koji se pridružio programu zajedno sa svojim prijateljem Broškovim.

Dok su instruktori vježbali napade dronovima, jednu od glavnih prijetnji na bojištu, dva prijatelja su iskoristila pauzu za pušenje. Kada instruktori saznaju za takve prekršaje, cijeloj jedinici se dodjeljuje 100 sklekova kako bi se uvježbala ideja zajedničke odgovornosti. Za 18-godišnjeg Jurija Bobriševa, prvu osobu koja se pridružila programu, motivacija za borbu bila je osobna.

Nakon bijega iz ruske okupacije Volnovahe u Donjeckoj regiji u dobi od 15 godina, proganjaju ga sjećanja na nasilje kao i gubitak brata koji je tamo ubijen. "Vidio sam previše tijela," rekao je Bobrišev.